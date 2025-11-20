Рейтинг@Mail.ru
13:10 20.11.2025
Госдума утвердила федеральный бюджет на 2026-2028 годы
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. РИА Новости, 20.11.2025
Госдума утвердила федеральный бюджет на 2026-2028 годы

Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
Документ утверждает основные характеристики бюджета РФ на трехлетний период, которые определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 2026 году в размере 235,067 триллиона рублей, в 2027 году - 255,498 триллиона, в 2028 году – 276,346 триллиона, а также ежегодного уровня инфляции, не превышающего 4%.
Ключевые приоритеты бюджета - выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности, достижение поставленных президентом РФ национальных целей развития.
Бюджет сбалансирован, в нем предусмотрены меры как по повышению устойчивости доходной базы федерального бюджета, так и меры по приоритизации расходов с концентрацией на ключевых направлениях, говорил министр финансов России Антон Силуанов.
При этом особое внимание будет уделяться эффективности используемых средств – "когда каждый рубль бюджетных расходов привязан к конкретному результату", подчеркивал он. Такой подход будет содействовать сбалансированному и устойчивому развитию страны, обеспечивающему последовательное повышение качества жизни граждан, пояснял министр.
Общий объем доходов бюджета на 2026 год утвержден на уровне 40,283 триллиона рублей (17,1% ВВП), на 2027 год – 42,91 триллиона (16,8% ВВП), на 2028 год – 45,869 триллиона (16,6% ВВП). Расходы составят 44,069 триллиона, 46,096 триллиона и 49,383 триллиона рублей - 18,7% ВВП, 18% ВВП и 17,9% ВВП соответственно.
Таким образом, бюджет на весь трехлетний период сформирован с дефицитом, который с 1,6% ВВП в 2026 году сократится до 1,2% ВВП в следующем году, а в 2028 году составит 1,3% ВВП. Основным источником финансирования дефицита бюджета в этот трехлетний период будут государственные заимствования РФ.
Верхний предел внутреннего госдолга РФ на начало 2027 года утвержден на уровне 37,44 триллиона рублей, 2028 года - 42,18 триллиона, 2029 года – 47,41 триллиона; внешнего - 66,8 миллиарда долларов (или 59,1 миллиарда евро), 63,9 миллиарда долларов (57,6 миллиарда евро) и 62,3 миллиарда долларов (56,1 миллиарда евро) соответственно.
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на конец 2026 года составит 13,66 триллиона рублей, 2027 года - 13,837 триллиона, 2028 года - 14,317 триллиона. При этом в 2026 году планируется направить 38,5 миллиарда рублей средств ФНБ на финансирование дефицита федерального бюджета.
