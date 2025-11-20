В ГД предложили использовать активы из недружественных государств

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия в случае хищения ЕС активов РФ могла бы для компенсации ущерба использовать активы нерезидентов из недружественных государств, говорится в общении Госдумы РФ к премьер-министру Михаилу Мишустину.

"Любые посягательства в отношении российских активов должны повлечь за собой соответствующий правовой ответ... В качестве источника компенсации ущерба также могут быть использованы активы нерезидентов из недружественных государств", - говорится в обращении.