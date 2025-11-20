Рейтинг@Mail.ru
Россия не будет проигравшей в конфликте на Украине, заявили в Госдуме - РИА Новости, 20.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:51 20.11.2025
Россия не будет проигравшей в конфликте на Украине, заявили в Госдуме
Евросоюз готов выдать "репарационный" кредит Украине за счет заблокированных активов ЦБ РФ, но Россия не будет проигравшей, а значит, не будет платить... РИА Новости, 20.11.2025
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Евросоюз готов выдать "репарационный" кредит Украине за счет заблокированных активов ЦБ РФ, но Россия не будет проигравшей, а значит, не будет платить репарации, говорится в обращении Госдумы к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Госдума считает необходимым обратить внимание на предложения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к странам Евросоюза о выдаче "репарационного кредита с использованием блокированных суверенных активов России". Таким образом, объясняется в обращении Госдумы, Брюссель намерен "использовать заблокированные в бельгийском депозитарии Euroclear средства ЦБ РФ в качестве обеспечения так называемого "репарационного кредита" Украине".
"Европейский союз готов сделать вид, что ожидает погашения этого кредита за счет репараций, которые Россия якобы когда-нибудь выплатит Украине. Хотя всем, включая авторов этой идеи, очевидно, что ничего подобного никогда не произойдет. Репарации всегда платит проигравшая сторона, которой Россия не является и никогда не будет. А значит, и условия для возврата кредита и залога заведомо не наступят", - сказано в тексте обращения.
Заголовок открываемого материала