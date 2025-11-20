Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали предложение ЕС использовать российские активы хищением - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/gosduma-2056271404.html
В Госдуме назвали предложение ЕС использовать российские активы хищением
В Госдуме назвали предложение ЕС использовать российские активы хищением - РИА Новости, 20.11.2025
В Госдуме назвали предложение ЕС использовать российские активы хищением
Предлагаемое странам Евросоюза использование активов России для выдачи кредитов можно расценивать как откровенное хищение, говорится в обращении Госдумы к... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T12:50:00+03:00
2025-11-20T12:50:00+03:00
россия
украина
михаил мишустин
госдума рф
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
https://ria.ru/20251120/sanktsii-2056270158.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, михаил мишустин, госдума рф, санкции в отношении россии
Россия, Украина, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Санкции в отношении России
В Госдуме назвали предложение ЕС использовать российские активы хищением

В Госдуме назвали хищением использование активов России для кредитов ЕС

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Предлагаемое странам Евросоюза использование активов России для выдачи кредитов можно расценивать как откровенное хищение, говорится в обращении Госдумы к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Евросоюз в настоящее время обсуждает новый кредит Украине "на основе" замороженных российских активов, который украинцы должны будут вернуть, только если Россия выплатит "репарации". Точная схема финансирования кредита еще разрабатывается. Консенсуса по этому вопросу в Евросоюзе нет.
"Очевидно, что предлагаемое странам – членам Европейского союза использование российских активов для выдачи кредитов не предполагает никаких компенсаций, что фактически является незаконным лишением собственности, поэтому в случае реализации такого решения его можно расценивать как откровенное хищение", – говорится в обращении.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Госдуме сделали заявление о санкциях ЕС против России
Вчера, 12:48
 
РоссияУкраинаМихаил МишустинГосдума РФСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала