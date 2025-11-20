https://ria.ru/20251120/gosduma-2056237604.html
В Госдуму внесли законопроект, закрепляющий наличие крестов на гербе
2025-11-20T11:11:00+03:00
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, закрепляющий наличие крестов на российском гербе, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Подготовили и внесли с коллегами законодательную инициативу, дополняющую официальное описание государственного герба Российской Федерации, закрепив в нем наличие крестов над коронами и державой", — написал он в MAX
.
Парламентарий рассказал о поступающих обращениях, что в публичном поле встречаются изображения государственной символики, на которой отсутствуют кресты или же их заменили другими элементами.
"Чаще всего речь идет о государственном гербе Российской Федерации. Мы должны сделать все, чтобы не допустить искажения символов нашей государственности", — пояснил Володин.
Он напомнил, что в июле приняли закон, в которым закрепили, что изображения и иные формы воспроизведения культовых зданий, официальных геральдических знаков не допускаются без религиозных символов.
Спикер Госдумы призвал сделать все для защиты национальной идентичности — русского языка, веры, культуры и истории.