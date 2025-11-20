Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли законопроект, закрепляющий наличие крестов на гербе - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 20.11.2025 (обновлено: 14:59 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/gosduma-2056237604.html
В Госдуму внесли законопроект, закрепляющий наличие крестов на гербе
В Госдуму внесли законопроект, закрепляющий наличие крестов на гербе - РИА Новости, 20.11.2025
В Госдуму внесли законопроект, закрепляющий наличие крестов на гербе
В Госдуму внесли законопроект, закрепляющий наличие крестов на российском гербе, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T11:11:00+03:00
2025-11-20T14:59:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_173:0:3640:1950_1920x0_80_0_0_77a53e79d47004e69eae2c9e5bfc432b.jpg
https://ria.ru/20250522/peskov-2018459931.html
https://ria.ru/20250506/moskva-2015185386.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_371e3e13f12fea0b0a3fec252f1cb4c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
В Госдуму внесли законопроект, закрепляющий наличие крестов на гербе

В Госдуму внесли проект об описании крестов над коронами и державой на гербе РФ

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Госдумы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, закрепляющий наличие крестов на российском гербе, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Подготовили и внесли с коллегами законодательную инициативу, дополняющую официальное описание государственного герба Российской Федерации, закрепив в нем наличие крестов над коронами и державой", — написал он в MAX.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб на здании Госдумы
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Герб на здании Госдумы. Архивное фото
Парламентарий рассказал о поступающих обращениях, что в публичном поле встречаются изображения государственной символики, на которой отсутствуют кресты или же их заменили другими элементами.
"Чаще всего речь идет о государственном гербе Российской Федерации. Мы должны сделать все, чтобы не допустить искажения символов нашей государственности", — пояснил Володин.
Журналисты в Совете Федерации - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Песков объяснил разницу в изображениях герба на сайте Кремля
22 мая, 13:17
Он напомнил, что в июле приняли закон, в которым закрепили, что изображения и иные формы воспроизведения культовых зданий, официальных геральдических знаков не допускаются без религиозных символов.
Спикер Госдумы призвал сделать все для защиты национальной идентичности — русского языка, веры, культуры и истории.
Герб Москвы на фоне российского флага - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Священник рассказал, как святой Георгий оказался на гербе Москвы и России
6 мая, 04:25
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала