В Госдуму внесли законопроект, закрепляющий наличие крестов на гербе

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, закрепляющий наличие крестов на российском гербе, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Подготовили и внесли с коллегами законодательную инициативу, дополняющую официальное описание государственного герба Российской Федерации, закрепив в нем наличие крестов над коронами и державой", — написал он в MAX

Парламентарий рассказал о поступающих обращениях, что в публичном поле встречаются изображения государственной символики, на которой отсутствуют кресты или же их заменили другими элементами.

"Чаще всего речь идет о государственном гербе Российской Федерации. Мы должны сделать все, чтобы не допустить искажения символов нашей государственности", — пояснил Володин.

Он напомнил, что в июле приняли закон, в которым закрепили, что изображения и иные формы воспроизведения культовых зданий, официальных геральдических знаков не допускаются без религиозных символов.