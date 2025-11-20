В Госдуме предложили создать сайт о вреде азартных игр

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") направила обращение министру финансов Антону Силуанову с предложением создать в России специальный сайт о вреде азартных игр с методами самодиагностики зависимости, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Представляется целесообразным создать в России информационный ресурс, который бы содержал материалы об опасности азартных игр, методы самодиагностики зависимости, информационные буклеты для распространения, развенчание мифов, связанных с безопасностью азартных игр, а также контакты организаций, предоставляющих помощь в борьбе с игровой зависимостью", - сказано в письме.

Также предлагается ввести требования об обязательном сопровождении рекламы азартных игр указанием телефона горячей линии помощи с игроманией и ссылкой на данный информационной ресурс.

В документе Лантратова отметила, что в РФ существует проблема последствий участия граждан, в том числе несовершеннолетних, в азартных играх. По словам политика, также наблюдается стабильный рост объемов букмекерского рынка, что усугубляет риски.