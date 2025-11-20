Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили создать сайт о вреде азартных игр - РИА Новости, 20.11.2025
04:18 20.11.2025
В Госдуме предложили создать сайт о вреде азартных игр
В Госдуме предложили создать сайт о вреде азартных игр - РИА Новости, 20.11.2025
В Госдуме предложили создать сайт о вреде азартных игр
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") направила... РИА Новости, 20.11.2025
общество
россия
яна лантратова
госдума рф
общество, россия, яна лантратова, госдума рф
Общество, Россия, Яна Лантратова, Госдума РФ
В Госдуме предложили создать сайт о вреде азартных игр

В Госдуме предложили создать в России специальный сайт о вреде азартных игр

Казино "Планета" в Калининграде
Казино Планета в Калининграде - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Казино "Планета" в Калининграде. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") направила обращение министру финансов Антону Силуанову с предложением создать в России специальный сайт о вреде азартных игр с методами самодиагностики зависимости, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным создать в России информационный ресурс, который бы содержал материалы об опасности азартных игр, методы самодиагностики зависимости, информационные буклеты для распространения, развенчание мифов, связанных с безопасностью азартных игр, а также контакты организаций, предоставляющих помощь в борьбе с игровой зависимостью", - сказано в письме.
Также предлагается ввести требования об обязательном сопровождении рекламы азартных игр указанием телефона горячей линии помощи с игроманией и ссылкой на данный информационной ресурс.
В документе Лантратова отметила, что в РФ существует проблема последствий участия граждан, в том числе несовершеннолетних, в азартных играх. По словам политика, также наблюдается стабильный рост объемов букмекерского рынка, что усугубляет риски.
Она уточнила, что деятельность по организации и проведению азартных игр относится к числу строго регулируемых государством видов деятельности, поскольку связана с высокими социальными рисками, включая формирование патологической зависимости — игромании.
ОбществоРоссияЯна ЛантратоваГосдума РФ
 
 
