В Госдуме предложили закрепить понятие "алкомаркет" в законодательстве - РИА Новости, 20.11.2025
04:09 20.11.2025
В Госдуме предложили закрепить понятие "алкомаркет" в законодательстве
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил закрепить в законодательстве РФ понятие "алкомаркет" в отношении торговых точек, в которых доля алкогольной продукции... РИА Новости, 20.11.2025
россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
В Госдуме предложили закрепить понятие "алкомаркет" в законодательстве

Магазин с алкогольной продукцией. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил закрепить в законодательстве РФ понятие "алкомаркет" в отношении торговых точек, в которых доля алкогольной продукции превышает 51% от всего ассортимента.
Соответствующее обращение на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина есть в распоряжении РИА Новости.
Депутат отметил, что на сегодняшний день в нормативно‑правовых актах Российской Федерации отсутствует официальное определение термина "алкомаркет", что, по мнению Хамзаева, создает ряд существенных правовых проблем, в том числе из‑за отсутствия четкого определения торговых точек затрудняется квалификация объектов при осуществлении контрольно‑надзорной деятельности.
"Считаю важным определить и законодательно закрепить четкое определение алкомаркетов - торговых точек, в которых либо доля алкогольной продукции превышает 51% от всего ассортимента, либо объем продаж алкогольной продукции в денежном выражении превышает 51% от общего оборота торговой точки за отчетный период", - сказано в обращении депутата.
Парламентарий считает, что подобные торговые точки намеренно занижают цены на сопутствующие товары - сладости, снеки, безалкогольные напитки и другую ходовую продукцию, пользующуюся повышенным спросом, особенно у несовершеннолетних. По словам депутата, искусственно заниженные цены на популярные у несовершеннолетних товары служат инструментом привлечения определенной целевой аудитории в места продажи алкоголя.
"Прошу вас поручить профильным ведомствам правительства Российской Федерации рассмотреть возможность разработки специальной градации точек розничной продажи с введением отдельной категории заведений, торгующих преимущественно алкогольной продукцией, а также обозначить позицию правительства РФ по данному вопросу", - подчеркивается в документе.
