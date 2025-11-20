ЛДПР предложила ввести ответственность за вовлечение детей в наркоторговлю

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство и Верховный суд РФ законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность вплоть до 20 лет за вовлечение несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Законопроектом предлагается в статьях 228 и 228.1 УК РФ выделить отдельные составы преступлений, которые совершены при вовлечении несовершеннолетнего, установив наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

"По данным Минпросвещения РФ, по итогам минувшего года в стране фиксировался всплеск вовлечения подростков в наркооборот, и, что самое страшное, возраст тех, кого эти нелюди искушают обещанием легких денег и отсутствием уголовной ответственности, стремительно падает. Все чаще наркокурьерами становятся школьники, не успевшие перейти в 9 класс, ребята 11-13 лет. Рассматривая дела о вовлечении детей в экстремизм или деятельность, подрывающую основы государства, прокуроры уже имеют право требовать для этих нелюдей пожизненного лишения свободы, но наркопреступность не менее опасна для общества и государства, ведь ставит под угрозу будущее России, отравляя ее генофонд", - отметил Слуцкий.