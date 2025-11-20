ЛДПР предложила ввести ответственность за вовлечение детей в наркоторговлю

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство и Верховный суд РФ законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность вплоть до 20 лет за вовлечение несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В документе отмечается, что в настоящее время Уголовный кодекс РФ не содержит специального состава преступления, который бы прямо и однозначно наказывал за вербовку несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств. Парламентарии подчеркивают, что квалификация таких действий по статье 150 УК РФ не отражает всей полноты общественной опасности, поскольку не выделяет эту сферу в качестве приоритетного объекта защиты. По их мнению, существующие санкции не соответствуют исключительной опасности этого преступления.
"Законопроектом предлагается в статьях 228 и 228.1 УК РФ выделить отдельные составы преступлений, которые совершены при вовлечении несовершеннолетнего, установив наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, вовлечение детей в наркобизнес нельзя ставить в один ряд с другими преступлениями, связанными с оборотом наркотиков. По его словам, дилеры сознательно используют наивных и пока не имеющих жизненного опыта подростков, как расходный материал, ломая их судьбы, калеча здоровье и психику, зачастую навсегда лишая ребят шанса на счастливое будущее. Он добавил, что это циничное и опасное деяние, требующее более сурового и неотвратимого наказания со стороны государства.
"По данным Минпросвещения РФ, по итогам минувшего года в стране фиксировался всплеск вовлечения подростков в наркооборот, и, что самое страшное, возраст тех, кого эти нелюди искушают обещанием легких денег и отсутствием уголовной ответственности, стремительно падает. Все чаще наркокурьерами становятся школьники, не успевшие перейти в 9 класс, ребята 11-13 лет. Рассматривая дела о вовлечении детей в экстремизм или деятельность, подрывающую основы государства, прокуроры уже имеют право требовать для этих нелюдей пожизненного лишения свободы, но наркопреступность не менее опасна для общества и государства, ведь ставит под угрозу будущее России, отравляя ее генофонд", - отметил Слуцкий.
Лидер ЛДПР подчеркнул, что те, кто использует детей для распространения наркотиков, должны получать наказание, соразмерное ущербу, который они наносят целому поколению.
Как уточнили в пресс-службе партии, законопроект разработан депутатами фракции по предложению заместителя руководителя центрального аппарата ЛДПР Элеоноры Кавшар.
