Ни один план по Украине не сработает без участия ЕС и Киева, заявила Каллас - РИА Новости, 20.11.2025
19:25 20.11.2025
Ни один план по Украине не сработает без участия ЕС и Киева, заявила Каллас
в мире, сша, украина, россия, кайя каллас, стив уиткофф, марко рубио, евросоюз, nbc, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Россия, Кайя Каллас, Стив Уиткофф, Марко Рубио, Евросоюз, NBC, Вооруженные силы Украины
Ни один план по Украине не сработает без участия ЕС и Киева, заявила Каллас

Каллас: ни один план по Украине не сработает без участия ЕС и Киева

БРЮССЕЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС спокойно отреагировали на сообщения о плане США по урегулированию конфликта на Украине, поскольку ни один план не сработает без участия Евросоюза и Украины, заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС.
"Ну, вы знаете, министры в зале были довольно уверенными поэтому поводу (плана США - ред.) и, я бы сказала, спокойными, потому что мы уже видели подобное раньше. И потому что разные мирные планы не могут работать, если европейцы и украинцы с ними не согласны. Поэтому мы сегодня сосредоточили обсуждение на том, что мы делаем и каков наш курс действий", - сказала она.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
"Закончится трагедией": на Западе рассказали о решении Трампа по Украине
Вчера, 06:34
Ранее телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации сообщал, что спецпосланник США Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер участвовали в разработке нового плана США по урегулированию на Украине.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября утверждал, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
Самоходно-артиллерийская установка 2С23 Нона-СВК - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
"Это капитуляция". На Западе заявили о резкой смене ситуации на Украине
19 ноября, 03:32
 
В миреСШАУкраинаРоссияКайя КалласСтив УиткоффМарко РубиоЕвросоюзNBCВооруженные силы Украины
 
 
