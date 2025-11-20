Ни один план по Украине не сработает без участия ЕС и Киева, заявила Каллас

БРЮССЕЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС спокойно отреагировали на сообщения о плане США по урегулированию конфликта на Украине, поскольку ни один план не сработает без участия Евросоюза и Украины, заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС.