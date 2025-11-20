Ни один план по Украине не сработает без участия ЕС и Киева, заявила Каллас

БРЮССЕЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС спокойно отреагировали на сообщения о плане США по урегулированию конфликта на Украине, поскольку ни один план не сработает без участия Евросоюза и Украины, заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС.
"Ну, вы знаете, министры в зале были довольно уверенными поэтому поводу (плана США - ред.) и, я бы сказала, спокойными, потому что мы уже видели подобное раньше. И потому что разные мирные планы не могут работать, если европейцы и украинцы с ними не согласны. Поэтому мы сегодня сосредоточили обсуждение на том, что мы делаем и каков наш курс действий", - сказала она.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации сообщал, что спецпосланник США Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер участвовали в разработке нового плана США по урегулированию на Украине.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября утверждал, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.