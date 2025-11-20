Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД ПМР заявил о готовности к переговорам с Молдавией без предусловий - РИА Новости, 20.11.2025
19:34 20.11.2025
Глава МИД ПМР заявил о готовности к переговорам с Молдавией без предусловий
Глава МИД ПМР заявил о готовности к переговорам с Молдавией без предусловий
Глава МИД ПМР заявил о готовности к переговорам с Молдавией без предусловий

ТИРАСПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев на встрече с и.о. главы миссии ОБСЕ в Молдавии Изабелой Хартманн заверил о готовности к переговорам с Кишиневом без предусловий, сообщила пресс-служба МИД ПМР.
"В ходе беседы Виталий Игнатьев вновь подчеркнул готовность приднестровской стороны к коммуникации без предусловий на всех легитимных уровнях переговорного процесса – с руководством Молдовы, в формате "5+2" и с новым политпредставителем от Республики Молдова", - говорится в сообщении.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну на этой неделе заявил, что Кишинев обсуждает с американскими и европейскими партнерами вопрос реинтеграции Приднестровья.
Кроме того, Игнатьевым отдельный акцент был сделан на систематических нарушениях прав приднестровцев со стороны властей Молдавии, в том числе угрозах, попытках вербовки и иных формах давления на граждан ПМР в аэропорту города Кишинева. Глава МИД резко негативно высказался об этой проблеме и ориентировал ОБСЕ на постоянное внимание к ней.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.-0-
