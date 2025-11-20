Глава МИД ПМР заявил о готовности к переговорам с Молдавией без предусловий

ТИРАСПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев на встрече с и.о. главы миссии ОБСЕ в Молдавии Изабелой Хартманн заверил о готовности к переговорам с Кишиневом без предусловий, сообщила пресс-служба МИД ПМР.

Кроме того, Игнатьевым отдельный акцент был сделан на систематических нарушениях прав приднестровцев со стороны властей Молдавии, в том числе угрозах, попытках вербовки и иных формах давления на граждан ПМР в аэропорту города Кишинева. Глава МИД резко негативно высказался об этой проблеме и ориентировал ОБСЕ на постоянное внимание к ней.