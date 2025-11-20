Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Швеции пожаловалась на расходы на поддержку Украины - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/glava-2056221963.html
Глава МИД Швеции пожаловалась на расходы на поддержку Украины
Глава МИД Швеции пожаловалась на расходы на поддержку Украины - РИА Новости, 20.11.2025
Глава МИД Швеции пожаловалась на расходы на поддержку Украины
Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард пожаловалась, что страны Северной Европы тратят на поддержку Украины непропорционально большие суммы по... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T10:23:00+03:00
2025-11-20T10:23:00+03:00
в мире
украина
россия
швеция
сергей лавров
нато
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_823ec0c5fb02813d2b65685dc50de2b2.jpg
https://ria.ru/20251023/ssha-2049965589.html
https://ria.ru/20250819/garantii-2036304076.html
украина
россия
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_635:470:2739:2048_1920x0_80_0_0_86a3ccc909a9ac1ba4c1d44cf3739365.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, швеция, сергей лавров, нато, politico
В мире, Украина, Россия, Швеция, Сергей Лавров, НАТО, Politico
Глава МИД Швеции пожаловалась на расходы на поддержку Украины

МИД Швеции пожаловался на трудности поддержки Украины

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард пожаловалась, что страны Северной Европы тратят на поддержку Украины непропорционально большие суммы по сравнению с остальными членами НАТО, и назвала это несправедливым.
"Почти все бремя ложится на плечи нескольких стран. Это несправедливо и не может продолжаться в долгосрочной перспективе", - сказала Стенергард изданию Politico.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Госсекретарь США Рубио обсудил с главой МИД Швеции помощь Киеву
23 октября, 01:45
Министр добавила, что страны Северной Европы с общим населением менее 30 миллионов человек обеспечивают треть военной поддержки, которую НАТО с населением почти в миллиард человек предоставляет Украине.
"Это многое говорит о том, что делают северные страны, но еще больше говорит о том, чего не делают другие", - сказал она.
Издание уточняет, что Дания с начала украинского конфликта передала Киеву 10 миллиардов евро, что соответствует 3% ВВП этой страны, в то время как Испания выделила Украине около 1,5% миллиардов евро или 0,2% ВВП.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг Швеции - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Швеция поддержала предоставление гарантий безопасности Украине
19 августа, 15:10
 
В миреУкраинаРоссияШвецияСергей ЛавровНАТОPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала