Глава МИД Швеции пожаловалась на расходы на поддержку Украины
Глава МИД Швеции пожаловалась на расходы на поддержку Украины - РИА Новости, 20.11.2025
Глава МИД Швеции пожаловалась на расходы на поддержку Украины
Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард пожаловалась, что страны Северной Европы тратят на поддержку Украины непропорционально большие суммы по... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T10:23:00+03:00
2025-11-20T10:23:00+03:00
2025-11-20T10:23:00+03:00
Глава МИД Швеции пожаловалась на расходы на поддержку Украины
МИД Швеции пожаловался на трудности поддержки Украины
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард пожаловалась, что страны Северной Европы тратят на поддержку Украины непропорционально большие суммы по сравнению с остальными членами НАТО, и назвала это несправедливым.
"Почти все бремя ложится на плечи нескольких стран. Это несправедливо и не может продолжаться в долгосрочной перспективе", - сказала Стенергард изданию Politico.
Министр добавила, что страны Северной Европы с общим населением менее 30 миллионов человек обеспечивают треть военной поддержки, которую НАТО с населением почти в миллиард человек предоставляет Украине.
"Это многое говорит о том, что делают северные страны, но еще больше говорит о том, чего не делают другие", - сказал она.
Издание уточняет, что Дания с начала украинского конфликта передала Киеву 10 миллиардов евро, что соответствует 3% ВВП этой страны, в то время как Испания выделила Украине около 1,5% миллиардов евро или 0,2% ВВП.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.