Глава МИД Швеции пожаловалась на расходы на поддержку Украины

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард пожаловалась, что страны Северной Европы тратят на поддержку Украины непропорционально большие суммы по сравнению с остальными членами НАТО, и назвала это несправедливым.

"Почти все бремя ложится на плечи нескольких стран. Это несправедливо и не может продолжаться в долгосрочной перспективе", - сказала Стенергард изданию Politico.