Рейтинг@Mail.ru
Герасимов: ВС России продолжат выполнять задачи по освобождению Донбасса - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:56 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/gerasimov-2056454262.html
Герасимов: ВС России продолжат выполнять задачи по освобождению Донбасса
Герасимов: ВС России продолжат выполнять задачи по освобождению Донбасса - РИА Новости, 20.11.2025
Герасимов: ВС России продолжат выполнять задачи по освобождению Донбасса
Вооруженные силы РФ продолжат выполнять задачи по освобождению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T22:56:00+03:00
2025-11-20T22:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
херсонская область
валерий герасимов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983012240_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b816f6dc73e49401c6d1657694175823.jpg
https://ria.ru/20251120/vsu-2056453528.html
россия
луганская народная республика
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983012240_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_7210f50b5375424ce753a7999713961c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, луганская народная республика, херсонская область , валерий герасимов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Валерий Герасимов, Владимир Путин
Герасимов: ВС России продолжат выполнять задачи по освобождению Донбасса

Герасимов: ВС РФ продолжат освобождать ДНР, ЛНР, Запорожскую, Херсонскую области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне специальной военной операции
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ продолжат выполнять задачи по освобождению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Президент РФ Владимир Путин в четверг посетил один из командных пунктов группировки "Запад".
"Товарищ верховный главнокомандующий, соединения и воинские части объединенной группировки войск продолжат выполнять задачи по освобождению Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в соответствии с утвержденным замыслом", - сказал Герасимов.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Многие военные ВСУ принимают решение сдаться в плен, заявил Герасимов
Вчера, 22:49
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьВалерий ГерасимовВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала