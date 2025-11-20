https://ria.ru/20251120/gerasimov-2056454262.html
Герасимов: ВС России продолжат выполнять задачи по освобождению Донбасса
Герасимов: ВС России продолжат выполнять задачи по освобождению Донбасса - РИА Новости, 20.11.2025
Вооруженные силы РФ продолжат выполнять задачи по освобождению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 20.11.2025
Герасимов: ВС РФ продолжат освобождать ДНР, ЛНР, Запорожскую, Херсонскую области