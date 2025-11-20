Рейтинг@Mail.ru
ВС России ведут боевые действия по плану спецоперации, заявил Герасимов - РИА Новости, 20.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
22:38 20.11.2025
ВС России ведут боевые действия по плану спецоперации, заявил Герасимов
ВС России ведут боевые действия по плану спецоперации, заявил Герасимов
ВС России ведут боевые действия по плану спецоперации, заявил Герасимов
Вооруженные силы РФ ведут боевые действия по плану специальной военной операции, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 20.11.2025
ВС России ведут боевые действия по плану спецоперации, заявил Герасимов

Герасимов: ВС России ведут боевые действия по плану специальной военной операции

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВалерий Герасимов
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Валерий Герасимов. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ ведут боевые действия по плану специальной военной операции, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин в четверг посетил один из командных пунктов группировки войск "Запад", где провел совещание с участием главы Генштаба, начальника главного оперативного управления, командующих группировками "Запад" и "Юг".
"Объединенная группировка войск ведет боевые действия по плану специальной военной операции", - доложил Герасимов Путину перед совещанием, встречая его в командном пункте.
Президент Владимир Путин посетил командный пункт группировки Запад - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Военные ВСУ должны иметь возможность сдаться в плен, заявил Путин
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВалерий ГерасимовВладимир Путин
 
 
