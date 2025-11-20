Рейтинг@Mail.ru
ВС России наступают почти по всем направлениям, заявил Герасимов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:47 20.11.2025
ВС России наступают почти по всем направлениям, заявил Герасимов
ВС России наступают почти по всем направлениям, заявил Герасимов
Вооруженные силы РФ продолжают выполнять задачи специальной военной операции и наступают практически по всем направлениям, заявил начальник Генштаба ВС РФ... РИА Новости, 20.11.2025
безопасность, россия, валерий герасимов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин
ВС России наступают почти по всем направлениям, заявил Герасимов

Герасимов: ВС России наступают практически по всем направлениям

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне специальной военной операции
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ продолжают выполнять задачи специальной военной операции и наступают практически по всем направлениям, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Президент РФ Владимир Путин в четверг посетил один из командных пунктов группировки "Запад".
"Вооруженные силы продолжают выполнять задачи в соответствии с замыслом специальной военной операции. Войска объединенной группировки наступают практически на всех направлениях, развивая успех, достигнутый в ходе весенне-летней кампании", - сказал Герасимов.
Герасимов докладывает Путину об освобождении Купянска - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Соединения группировки "Запад" освободили Купянск, заявил Герасимов
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВалерий ГерасимовВладимир Путин
 
 
