https://ria.ru/20251120/gerasimov-2056441836.html
ВС России наступают почти по всем направлениям, заявил Герасимов
ВС России наступают почти по всем направлениям, заявил Герасимов - РИА Новости, 20.11.2025
ВС России наступают почти по всем направлениям, заявил Герасимов
Вооруженные силы РФ продолжают выполнять задачи специальной военной операции и наступают практически по всем направлениям, заявил начальник Генштаба ВС РФ... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T21:47:00+03:00
2025-11-20T21:47:00+03:00
2025-11-20T21:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
валерий герасимов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983012240_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b816f6dc73e49401c6d1657694175823.jpg
https://ria.ru/20251120/gerasimov-2056439481.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983012240_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_7210f50b5375424ce753a7999713961c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, валерий герасимов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин
ВС России наступают почти по всем направлениям, заявил Герасимов
Герасимов: ВС России наступают практически по всем направлениям