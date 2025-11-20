https://ria.ru/20251120/gerasimov-2056439481.html
Соединения группировки "Запад" освободили Купянск, заявил Герасимов
Соединения группировки "Запад" освободили Купянск, заявил Герасимов - РИА Новости, 20.11.2025
Соединения группировки "Запад" освободили Купянск, заявил Герасимов
Соединения группировки "Запад" освободили Купянск, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T21:37:00+03:00
2025-11-20T21:37:00+03:00
2025-11-20T21:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
валерий герасимов
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056440612_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a17e594f34623b9a9e0d793dd3d332d1.jpg
https://ria.ru/20251120/putin-2056439327.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056440612_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bd086cfdb9a2395631930814707ad89f.jpg
Герасимов докладывает Путину об освобождении Купянска
Герасимов докладывает Путину об освобождении Купянска
2025-11-20T21:37
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий герасимов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
Соединения группировки "Запад" освободили Купянск, заявил Герасимов
Герасимов: соединения группировки "Запад" освободили Купянск