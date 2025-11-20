https://ria.ru/20251120/generaly-2056292437.html
Песков ответил на вопрос о планах американских генералов приехать в Россию
Песков ответил на вопрос о планах американских генералов приехать в Россию - РИА Новости, 20.11.2025
Песков ответил на вопрос о планах американских генералов приехать в Россию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего неизвестно о планах представителей армии США приехать в РФ.
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего неизвестно о планах представителей армии США приехать в РФ.
Журналисты спросили Пескова, есть ли у него информация о плане американских генералов, которые сейчас находятся в Киеве для встречи с Владимиром Зеленским, приехать в РФ.
"Мне об этом ничего неизвестно, я в первый раз об этом слышу", - ответил Песков.