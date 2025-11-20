Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о планах американских генералов приехать в Россию - РИА Новости, 20.11.2025
13:32 20.11.2025 (обновлено: 13:36 20.11.2025)
Песков ответил на вопрос о планах американских генералов приехать в Россию
Песков ответил на вопрос о планах американских генералов приехать в Россию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего неизвестно о планах представителей армии США приехать в РФ. РИА Новости, 20.11.2025
в мире, россия, сша, киев, дмитрий песков, владимир зеленский
В мире, Россия, США, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
Песков ответил на вопрос о планах американских генералов приехать в Россию

Песков не знает о планах американских генералов приехать в Россию после Украины

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего неизвестно о планах представителей армии США приехать в РФ.
Журналисты спросили Пескова, есть ли у него информация о плане американских генералов, которые сейчас находятся в Киеве для встречи с Владимиром Зеленским, приехать в РФ.
"Мне об этом ничего неизвестно, я в первый раз об этом слышу", - ответил Песков.
Дэниел Дрисколл - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
СМИ раскрыли истинную цель визита Дрисколла на Украину
Вчера, 08:41
 
