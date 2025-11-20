Госдума одобрила проект об увеличении исполнительского сбора

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, согласно которому размер исполнительского сбора увеличивается до 12%.

Сейчас согласно статье 112 закона "Об исполнительном производстве" размер исполнительского сбора составляет 7%.

В проекте сказано, что исполнительский сбор устанавливается в размере 12% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее 2 тысяч рублей с должника-гражданина или должника - индивидуального предпринимателя и 20 тысяч рублей с должника-организации.

Отмечается, что в случае неисполнения исполнительного документа неимущественного характера исполнительский сбор с должника-гражданина или должника - индивидуального предпринимателя устанавливается в размере 10 тысяч рублей, с должника-организации - 100 тысяч рублей.

Законопроектом устанавливается возможность взыскания исполнительского сбора одновременно с основной суммой долга.