Госдума одобрила проект об увеличении исполнительского сбора - РИА Новости, 20.11.2025
16:43 20.11.2025
Госдума одобрила проект об увеличении исполнительского сбора
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, согласно которому размер исполнительского сбора увеличивается до 12%. РИА Новости, 20.11.2025
Госдума одобрила законопроект об увеличении исполнительского сбора до 12%

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, согласно которому размер исполнительского сбора увеличивается до 12%.
Сейчас согласно статье 112 закона "Об исполнительном производстве" размер исполнительского сбора составляет 7%.
В проекте сказано, что исполнительский сбор устанавливается в размере 12% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее 2 тысяч рублей с должника-гражданина или должника - индивидуального предпринимателя и 20 тысяч рублей с должника-организации.
Отмечается, что в случае неисполнения исполнительного документа неимущественного характера исполнительский сбор с должника-гражданина или должника - индивидуального предпринимателя устанавливается в размере 10 тысяч рублей, с должника-организации - 100 тысяч рублей.
Законопроектом устанавливается возможность взыскания исполнительского сбора одновременно с основной суммой долга.
В пояснительной записке к проекту сказано, что по исполнительным документам имущественного характера, за исключением исполнительных документов, содержащих требования о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, возмещении ущерба, причиненного преступлением, а также о компенсации морального вреда, предлагается удерживать исполнительский сбор в размере 12% от взысканной суммы или денежных средств, вырученных от реализации имущества должника.
