Рейтинг@Mail.ru
Посягательства ЕС на активы должны повлечь иски к Euroclear, заявили в ГД - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/gd-2056271565.html
Посягательства ЕС на активы должны повлечь иски к Euroclear, заявили в ГД
Посягательства ЕС на активы должны повлечь иски к Euroclear, заявили в ГД - РИА Новости, 20.11.2025
Посягательства ЕС на активы должны повлечь иски к Euroclear, заявили в ГД
Любые посягательства ЕС на активы РФ должны повлечь за собой предъявление исков о возмещении ущерба к Euroclear и Бельгии в любых юрисдикциях, говорится в... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T12:50:00+03:00
2025-11-20T12:50:00+03:00
в мире
россия
бельгия
михаил мишустин
euroclear
евросоюз
госдума рф
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9e3f73f15d1a259cc023c5c00f300107.jpg
https://ria.ru/20251120/ssha-2056182053.html
россия
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_9d8df28e52586f697aff860c9e2c0187.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, бельгия, михаил мишустин, euroclear, евросоюз, госдума рф, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Бельгия, Михаил Мишустин, Euroclear, Евросоюз, Госдума РФ, Санкции в отношении России
Посягательства ЕС на активы должны повлечь иски к Euroclear, заявили в ГД

ГД: посягательства ЕС на активы РФ должны повлечь иски к Euroclear

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на Охотном ряду
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на Охотном ряду. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Любые посягательства ЕС на активы РФ должны повлечь за собой предъявление исков о возмещении ущерба к Euroclear и Бельгии в любых юрисдикциях, говорится в обращении Госдумы к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
"Любые посягательства в отношении российских активов должны повлечь за собой соответствующий правовой ответ, начиная с предъявления исков о возмещении ущерба - с требованием ареста имущества как обеспечительной меры - к Euroclear и Бельгии, где хранится основная часть незаконно замороженных суверенных средств, в любых юрисдикциях", - говорится в обращении депутатов.
Там также отмечается, что в качестве источника компенсации ущерба могут быть использованы активы нерезидентов из недружественных государств.
Доллары США - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Раскрыты возможные потери США в случае конфискации российских активов
Вчера, 05:04
 
В миреРоссияБельгияМихаил МишустинEuroclearЕвросоюзГосдума РФСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала