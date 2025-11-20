https://ria.ru/20251120/gd-2056271565.html
Посягательства ЕС на активы должны повлечь иски к Euroclear, заявили в ГД
Посягательства ЕС на активы должны повлечь иски к Euroclear, заявили в ГД - РИА Новости, 20.11.2025
Посягательства ЕС на активы должны повлечь иски к Euroclear, заявили в ГД
Любые посягательства ЕС на активы РФ должны повлечь за собой предъявление исков о возмещении ущерба к Euroclear и Бельгии в любых юрисдикциях, говорится в... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T12:50:00+03:00
2025-11-20T12:50:00+03:00
2025-11-20T12:50:00+03:00
в мире
россия
бельгия
михаил мишустин
euroclear
евросоюз
госдума рф
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9e3f73f15d1a259cc023c5c00f300107.jpg
https://ria.ru/20251120/ssha-2056182053.html
россия
бельгия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_9d8df28e52586f697aff860c9e2c0187.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, бельгия, михаил мишустин, euroclear, евросоюз, госдума рф, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Бельгия, Михаил Мишустин, Euroclear, Евросоюз, Госдума РФ, Санкции в отношении России
Посягательства ЕС на активы должны повлечь иски к Euroclear, заявили в ГД
ГД: посягательства ЕС на активы РФ должны повлечь иски к Euroclear