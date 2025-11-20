Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о доступе полиции к данным бывших заключенных - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/gd-2056251509.html
В Госдуму внесли проект о доступе полиции к данным бывших заключенных
В Госдуму внесли проект о доступе полиции к данным бывших заключенных - РИА Новости, 20.11.2025
В Госдуму внесли проект о доступе полиции к данным бывших заключенных
В Госдуму внесён законопроект, согласно которому полиция сможет использовать цифровые технологии для розыска и контроля за поднадзорными лицами, соответствующий РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T11:57:00+03:00
2025-11-20T11:57:00+03:00
петр толстой
анатолий выборный
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156062/07/1560620770_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_165c03ec4f292468194bf370e4ec421e.jpg
https://ria.ru/20250924/gosduma-2044125785.html
https://ria.ru/20251114/zakonotvorchestvo-2055008483.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156062/07/1560620770_314:0:2194:1410_1920x0_80_0_0_8d69fbae307798186bd4e219606ae3ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петр толстой, анатолий выборный, госдума рф
Петр Толстой, Анатолий Выборный, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о доступе полиции к данным бывших заключенных

В ГД внесли проект о доступе полиции к персональным данным бывших заключенных

CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект, согласно которому полиция сможет использовать цифровые технологии для розыска и контроля за поднадзорными лицами, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
Авторами проекта выступили вице-спикер Госдумы Петр Толстой и депутаты Эрнест Валена и Анатолий Выборный.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
В Госдуму внесли проект, касающийся бывших заключенных на военной службе
24 сентября, 19:08
"Законопроект разработан в целях организации выполнения функций и задач, возложенных на органы внутренних дел по розыску (установлению местонахождения) лиц, осуществления контроля за поднадзорными лицами с использованием информационных систем фото-, видеофиксации и распознавания лиц, функционирующих в субъектах Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к проекту.
В документе указывается, что предлагаемые изменения позволят полиции пресекать административные правонарушения совершенные лицами, находящимися под административным надзором, связанные с несоблюдением обязанностей и ограничений, установленных судом.
"Цель - предотвратить нарушения обязанностей и ограничений, установленных судом для поднадзорных лиц - бывших заключенных, находящихся под административным надзором. Напомню, что админнадзор обязателен для тех, кто имеет непогашенную судимость при опасном или особо опасном рецидиве, а также за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних", - написал в своем Telegram-канале Выборный.
Он добавил, что по аналогии с миграционным контролем, к поднадзорным лицам будут применяться цифровые инструменты контроля - данные геолокации, платежных систем и камер.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В Госдуму внесли проект о прекращении оказания услуг связи по запросу ФСБ
14 ноября, 15:30
 
Петр ТолстойАнатолий ВыборныйГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала