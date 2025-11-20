В Госдуму внесли проект о доступе полиции к данным бывших заключенных

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект, согласно которому полиция сможет использовать цифровые технологии для розыска и контроля за поднадзорными лицами, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.

"Законопроект разработан в целях организации выполнения функций и задач, возложенных на органы внутренних дел по розыску (установлению местонахождения) лиц, осуществления контроля за поднадзорными лицами с использованием информационных систем фото-, видеофиксации и распознавания лиц, функционирующих в субъектах Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к проекту.

В документе указывается, что предлагаемые изменения позволят полиции пресекать административные правонарушения совершенные лицами, находящимися под административным надзором, связанные с несоблюдением обязанностей и ограничений, установленных судом.

"Цель - предотвратить нарушения обязанностей и ограничений, установленных судом для поднадзорных лиц - бывших заключенных, находящихся под административным надзором. Напомню, что админнадзор обязателен для тех, кто имеет непогашенную судимость при опасном или особо опасном рецидиве, а также за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних", - написал в своем Telegram-канале Выборный.