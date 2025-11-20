В Госдуме предложили ввести обязательную маркировку топлива с этанолом

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Необходимо ввести обязательную маркировку топлива с содержанием этанола в РФ, чтобы избежать спекуляций, а власти должны информировать население о возможных последствиях использования такого топлива, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич.

РФ разрабатываются регуляторные изменения, которые позволят применять этиловый спирт при производстве бензина и увеличат его допустимую долю до 10% с 1%, сообщал ранее замминистра финансов Алексей Сазанов . Также Госдума поддержала во втором чтении поправку в Налоговый кодекс, которая обнуляет акциз на денатурированный этиловый спирт для производства высокооктанового бензина.

Минпромторга, "Уверен, что маркировка топлива с добавлением этанола необходима. Равно как и публичные разъяснения со стороны Минэнерго Росстандарта о последствиях принятого решения. Открытая позиция ведомств позволит избежать спекуляций и успокоит общественное мнение", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, Станкевич допускает, что увеличение разрешенной доли этилового спирта до 10% может быть только временной мерой.

Он отметил, что не все нефтяные компании согласны с новой мерой на топливном рынке. "С одной стороны, европейский опыт многолетнего применения этанола отчасти развеял сомнения в его пагубном влиянии на долговечность использования и сохранение заводских характеристик автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. С другой стороны, наличие маркировки такого топлива (Е10) позволяло владельцам автотранспорта в ЕС осознанно принимать решение о целесообразности заправки", - объяснил Станкевич.

По его словам, использование этанола улучшает экологические характеристики топлива за счет сокращения объема вредных выбросов. Данный фактор может дополнительно стимулировать производителей и потребителей.

Однако в российских реалиях, считает депутат, важно учитывать средний возраст автомобилей - сейчас он растет и может достигать 15 лет. "Возрастные" автомобили потенциально в группе риска. Добавление этанола повышает требования к двигателям и их комплектующим. Поэтому нужно информировать потребителей топлива о составе бензина.

Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что вице-премьер РФ Александр Новак направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину , в котором, в частности, предлагается на полгода разрешить использование монометиланилина (ММА) - октаноповышающей присадки - при производстве бензина.

Для реализации этой меры предлагается поручить Минэнерго временно допустить выпуск в обращение бензина класса 5 с объемной долей ароматических углеводородов не более 42%, объемной долей ММА не более 1% и объемной долей этанола не более 10%.