Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести обязательную маркировку топлива с этанолом - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:01 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/gd-2056176595.html
В Госдуме предложили ввести обязательную маркировку топлива с этанолом
В Госдуме предложили ввести обязательную маркировку топлива с этанолом - РИА Новости, 20.11.2025
В Госдуме предложили ввести обязательную маркировку топлива с этанолом
Необходимо ввести обязательную маркировку топлива с содержанием этанола в РФ, чтобы избежать спекуляций, а власти должны информировать население о возможных... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T04:01:00+03:00
2025-11-20T04:01:00+03:00
экономика
россия
александр новак
алексей сазанов
михаил мишустин
госдума рф
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147420/51/1474205103_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_dd8c657a1be491bada2ff4f81be9334b.jpg
https://ria.ru/20251119/novak-2056038646.html
https://ria.ru/20251115/nalog-2055199083.html
https://ria.ru/20250602/benzin-2019994470.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147420/51/1474205103_207:0:2874:2000_1920x0_80_0_0_a448dad19c8e6010b4ef0d276f66f6d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, александр новак, алексей сазанов, михаил мишустин, госдума рф, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Александр Новак, Алексей Сазанов, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В Госдуме предложили ввести обязательную маркировку топлива с этанолом

В Госдуме предложили маркировать топливо с этанолом, чтобы избежать спекуляций

© Fotolia / kawa10Заправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Fotolia / kawa10
Заправка автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Необходимо ввести обязательную маркировку топлива с содержанием этанола в РФ, чтобы избежать спекуляций, а власти должны информировать население о возможных последствиях использования такого топлива, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич.
В РФ разрабатываются регуляторные изменения, которые позволят применять этиловый спирт при производстве бензина и увеличат его допустимую долю до 10% с 1%, сообщал ранее замминистра финансов Алексей Сазанов. Также Госдума поддержала во втором чтении поправку в Налоговый кодекс, которая обнуляет акциз на денатурированный этиловый спирт для производства высокооктанового бензина.
Заправка автомобиля на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Снижение цен на топливо отразится на АЗС, собщил Новак
Вчера, 15:24
"Уверен, что маркировка топлива с добавлением этанола необходима. Равно как и публичные разъяснения со стороны Минэнерго, Минпромторга, Росстандарта о последствиях принятого решения. Открытая позиция ведомств позволит избежать спекуляций и успокоит общественное мнение", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, Станкевич допускает, что увеличение разрешенной доли этилового спирта до 10% может быть только временной мерой.
Он отметил, что не все нефтяные компании согласны с новой мерой на топливном рынке. "С одной стороны, европейский опыт многолетнего применения этанола отчасти развеял сомнения в его пагубном влиянии на долговечность использования и сохранение заводских характеристик автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. С другой стороны, наличие маркировки такого топлива (Е10) позволяло владельцам автотранспорта в ЕС осознанно принимать решение о целесообразности заправки", - объяснил Станкевич.
По его словам, использование этанола улучшает экологические характеристики топлива за счет сокращения объема вредных выбросов. Данный фактор может дополнительно стимулировать производителей и потребителей.
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Комитет Госдумы одобрил стимулы для этилового спирта в производстве бензина
15 ноября, 18:04
Однако в российских реалиях, считает депутат, важно учитывать средний возраст автомобилей - сейчас он растет и может достигать 15 лет. "Возрастные" автомобили потенциально в группе риска. Добавление этанола повышает требования к двигателям и их комплектующим. Поэтому нужно информировать потребителей топлива о составе бензина.
Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что вице-премьер РФ Александр Новак направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором, в частности, предлагается на полгода разрешить использование монометиланилина (ММА) - октаноповышающей присадки - при производстве бензина.
Для реализации этой меры предлагается поручить Минэнерго временно допустить выпуск в обращение бензина класса 5 с объемной долей ароматических углеводородов не более 42%, объемной долей ММА не более 1% и объемной долей этанола не более 10%.
Позднее сам Новак подтвердил журналистам, что правительство для вовлечения в производство бензина нефтепродуктов, идущих на экспорт, изучает вариант разрешить использовать присадки.
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
"Нефть больше не нужна". Чем удивили инженеры из США
2 июня, 08:00
 
ЭкономикаРоссияАлександр НовакАлексей СазановМихаил МишустинГосдума РФМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала