Глава TotalEnergies призвал ЕС сохранить диверсификацию поставок СПГ - РИА Новости, 20.11.2025
02:46 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/gaz-2056171032.html
Глава TotalEnergies призвал ЕС сохранить диверсификацию поставок СПГ
2025-11-20T02:46:00+03:00
2025-11-20T02:46:00+03:00
в мире
европа
сша
россия
патрик пуянне
дональд трамп
евросоюз
европа
сша
россия
в мире, европа, сша, россия, патрик пуянне, дональд трамп, евросоюз
В мире, Европа, США, Россия, Патрик Пуянне, Дональд Трамп, Евросоюз
Глава TotalEnergies призвал ЕС сохранить диверсификацию поставок СПГ

Глава TotalEnergies Пуянне призвал Европу сохранить диверсификацию поставок СПГ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент, председатель совета директоров Total Патрик Пуянне
Президент, председатель совета директоров Total Патрик Пуянне - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Президент, председатель совета директоров Total Патрик Пуянне. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Гендиректор французской нефтегазовой компании TotalEnergies Патрик Пуянне призвал европейские страны сохранить диверсификацию поставок сжиженного природного газа (СПГ) на фоне того, как президент США Дональд Трамп подталкивает Европу к отказу от российского СПГ.
"(США - ред.) снабжают Европу сжиженным природным газом примерно на 40%. Со стороны президента Трампа наблюдается давление с целью увеличения этой доли, которая значительна... Если он подталкивает нас к скорейшему отказу от российского СПГ, то потому, что он где-то понимает, что это вызовет рост цен, что хорошо для Европы, хорошо для всех. Я не уверен, что это хорошо для Европы. Нужно сохранить диверсификацию наших поставок", - заявил Пуянне в эфире телеканала LCI.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
В миреЕвропаСШАРоссияПатрик ПуяннеДональд ТрампЕвросоюз
 
 
