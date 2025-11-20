Глава TotalEnergies призвал ЕС сохранить диверсификацию поставок СПГ

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Гендиректор французской нефтегазовой компании TotalEnergies Патрик Пуянне призвал европейские страны сохранить диверсификацию поставок сжиженного природного газа (СПГ) на фоне того, как президент США Дональд Трамп подталкивает Европу к отказу от российского СПГ.