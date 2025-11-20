https://ria.ru/20251120/ganchev-2056397180.html
В Харьковской области сотрудники ТЦК проводят рейды, заявил Ганчев
В Харьковской области сотрудники ТЦК проводят рейды, заявил Ганчев - РИА Новости, 20.11.2025
В Харьковской области сотрудники ТЦК проводят рейды, заявил Ганчев
Сотрудники украинских военкоматов проводят рейды в Харьковской области, мобилизовано 70 жителей нескольких сел, сообщил РИА Новости глава российской... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T18:22:00+03:00
2025-11-20T18:22:00+03:00
2025-11-20T18:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843525180_0:102:3071:1829_1920x0_80_0_0_8fdf37c8f846b2e2faadeff6842959f2.jpg
https://ria.ru/20251120/ukraina-2056392143.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843525180_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_936c0a7b92f2b01f5e1db934577bc734.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев
В Харьковской области сотрудники ТЦК проводят рейды, заявил Ганчев
Ганчев: в Харьковской области Киев мобилизовал 70 человек