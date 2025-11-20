Источник заявил, что саммит G20 может закончиться без общей декларации

ЙОХАННЕСБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Тяжёлый ход переговоров перед саммитом "Группы двадцати" в Южной Африке делает вероятным отсутствие общей декларации по итогам встречи, считает источник РИА Новости.
"Идет все трудно. Ряд стран настаивают на геополитике (отражении в декларации оценки геополитических событий - ред.). Острые разногласия касаются торговли, энергетики, климата, гендерной проблематики ... Итоговый документ согласован лишь наполовину. Вероятен сценарий, что вместо декларации будет заявление председателя", - сказал он.
Собеседник агентства отметил, что США уже заявили о намерении не признавать итоговый документ в формате коллективной декларации лидеров.
Отсутствие итогового заявления лидеров сделало бы предстоящий саммит "Большой двадцатки" первым в истории этого форума, завершившимся без документа подобного характера. Первый саммит "Двадцатки" прошел в 2008 году в Вашингтоне.
Лидерский саммит G20 состоится в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин.