Источник заявил, что саммит G20 может закончиться без общей декларации - РИА Новости, 20.11.2025
00:27 20.11.2025
Источник заявил, что саммит G20 может закончиться без общей декларации
в мире
сша
вашингтон (штат)
йоханнесбург
максим орешкин
большая двадцатка
в мире, сша, вашингтон (штат), йоханнесбург, максим орешкин, большая двадцатка
В мире, США, Вашингтон (штат), Йоханнесбург, Максим Орешкин, Большая двадцатка
ЙОХАННЕСБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Тяжёлый ход переговоров перед саммитом "Группы двадцати" в Южной Африке делает вероятным отсутствие общей декларации по итогам встречи, считает источник РИА Новости.
"Идет все трудно. Ряд стран настаивают на геополитике (отражении в декларации оценки геополитических событий - ред.). Острые разногласия касаются торговли, энергетики, климата, гендерной проблематики ... Итоговый документ согласован лишь наполовину. Вероятен сценарий, что вместо декларации будет заявление председателя", - сказал он.
Министр электроэнергии и энергетики ЮАР Кгосиентшо Рамокгопа - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Министр из ЮАР вызвал аплодисменты G20 ироничным намеком на США
Вчера, 18:45
Собеседник агентства отметил, что США уже заявили о намерении не признавать итоговый документ в формате коллективной декларации лидеров.
Отсутствие итогового заявления лидеров сделало бы предстоящий саммит "Большой двадцатки" первым в истории этого форума, завершившимся без документа подобного характера. Первый саммит "Двадцатки" прошел в 2008 году в Вашингтоне.
Лидерский саммит G20 состоится в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Россия выступает против политизации повестки дня G20, заявил Песков
14 ноября, 12:52
 
