Источник заявил, что саммит G20 может закончиться без общей декларации

ЙОХАННЕСБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Тяжёлый ход переговоров перед саммитом "Группы двадцати" в Южной Африке делает вероятным отсутствие общей декларации по итогам встречи, считает источник РИА Новости.

"Идет все трудно. Ряд стран настаивают на геополитике (отражении в декларации оценки геополитических событий - ред.). Острые разногласия касаются торговли, энергетики, климата, гендерной проблематики ... Итоговый документ согласован лишь наполовину. Вероятен сценарий, что вместо декларации будет заявление председателя", - сказал он.