ФСБ рассказала о новом методе работы спецслужб Украины
ФСБ рассказала о новом методе работы спецслужб Украины - РИА Новости, 20.11.2025
ФСБ рассказала о новом методе работы спецслужб Украины
ФСБ зафиксировала новый метод работы спецслужб Украины с созданием фейковых аккаунтов в соцсетях, заявил сотрудник Федеральной службы безопасности на видео от... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T09:17:00+03:00
2025-11-20T09:17:00+03:00
2025-11-20T09:28:00+03:00
ФСБ рассказала о новом методе работы спецслужб Украины
ФСБ зафиксировала новый метод работ украинских спецслужб
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. ФСБ зафиксировала новый метод работы спецслужб Украины с созданием фейковых аккаунтов в соцсетях, заявил сотрудник Федеральной службы безопасности на видео от силового ведомства.
"Нами зафиксирован новый метод работы украинских спецслужб. Они создают фейковые аккаунты в различных социальных сетях. Преимущественно это мессенджер Telegram. Для реалистичности он (сотрудник спецслужб Украины - ред.) наполняет его различными фото, видео, которые сгенерированы с помощью искусственного интеллекта", - сказал оперативник.
Сотрудник ФСБ добавил, что указанные аккаунты спецслужбы Киева вводят в поле зрения гражданского населения с целью склонения к осуществлению диверсионно-террористической деятельности, либо вводят в поле зрения сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих министерства обороны РФ для выведывания у них секретной информации или для организации мероприятий по их ликвидации.
Ранее ФСБ сообщила о задержании жителя ДНР, готовившегося по заданию военной разведки Украины убить высокопоставленного офицера Минобороны РФ. В ноябре он получил две бутылки с пивом британского производства, которые должен был передать предполагаемой жертве. В пиве содержалась смесь высокотоксичных отравляющих колхицина и третбутилбициклофосфата британского производства, которая при употреблении вызывает мучительную смерть в течение 20 минут. Также злоумышленник хранил у себя дома взрывчатые вещества, доставленные на территорию ДНР беспилотниками.