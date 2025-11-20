ФСБ рассказала о новом методе работы спецслужб Украины

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. ФСБ зафиксировала новый метод работы спецслужб Украины с созданием фейковых аккаунтов в соцсетях, заявил сотрудник Федеральной службы безопасности на видео от силового ведомства.

"Нами зафиксирован новый метод работы украинских спецслужб. Они создают фейковые аккаунты в различных социальных сетях. Преимущественно это мессенджер Telegram. Для реалистичности он (сотрудник спецслужб Украины - ред.) наполняет его различными фото, видео, которые сгенерированы с помощью искусственного интеллекта", - сказал оперативник.

Сотрудник ФСБ добавил, что указанные аккаунты спецслужбы Киева вводят в поле зрения гражданского населения с целью склонения к осуществлению диверсионно-террористической деятельности, либо вводят в поле зрения сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих министерства обороны РФ для выведывания у них секретной информации или для организации мероприятий по их ликвидации.