Киев хотел убить российского офицера смесью ядов, заявили в ФСБ

"В ноябре текущего года подозреваемый получил от украинской спецслужбы две упаковки, содержащие бутылки с пивом британского производства, которые он должен был передать указанному офицеру Вооруженных Сил Российской Федерации в качестве подарка, но был задержан сотрудниками ФСБ России в момент передачи", - говорится в сообщении.