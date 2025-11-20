https://ria.ru/20251120/fsb-2056193419.html
Киев хотел убить российского офицера смесью ядов, заявили в ФСБ
Киев хотел убить высокопоставленного офицера Минобороны РФ смесью ядов британского производства, подмешанной в подарочные бутылки с пивом из Великобритании,... РИА Новости, 20.11.2025
