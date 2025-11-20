Рейтинг@Mail.ru
Киев хотел убить российского офицера смесью ядов, заявили в ФСБ
07:54 20.11.2025
Киев хотел убить российского офицера смесью ядов, заявили в ФСБ
Киев хотел убить высокопоставленного офицера Минобороны РФ смесью ядов британского производства, подмешанной в подарочные бутылки с пивом из Великобритании,... РИА Новости, 20.11.2025
2025
ФСБ: Киев хотел убить российского офицера смесью ядов британского производства

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Киев хотел убить высокопоставленного офицера Минобороны РФ смесью ядов британского производства, подмешанной в подарочные бутылки с пивом из Великобритании, сообщила ФСБ России.
ФСБ сообщила, что задержала жителя ДНР, готовившегося по заданию военной разведки Украины убить высокопоставленного офицера МО РФ.
"В ноябре текущего года подозреваемый получил от украинской спецслужбы две упаковки, содержащие бутылки с пивом британского производства, которые он должен был передать указанному офицеру Вооруженных Сил Российской Федерации в качестве подарка, но был задержан сотрудниками ФСБ России в момент передачи", - говорится в сообщении.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В ФСБ рассказали, каким ядом планировалось убить российского военного
