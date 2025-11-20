Рейтинг@Mail.ru
В ФСБ рассказали, каким ядом планировалось убить российского военного
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:50 20.11.2025 (обновлено: 07:52 20.11.2025)
В ФСБ рассказали, каким ядом планировалось убить российского военного
В ФСБ рассказали, каким ядом планировалось убить российского военного

ФСБ: смесь ядов из Британии убила бы российского военного за 20 минут

Бойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Смесь ядов британского производства, содержавшая аналог боевого отравляющего вещества VX, убила бы высокопоставленного российского военного за 20 минут, сообщила ФСБ России.
ФСБ сообщила, что задержала жителя ДНР, готовившегося по заданию военной разведки Украины убить высокопоставленного офицера МО РФ. По информации ФСБ, Киев хотел убить российского военного смесью ядов британского производства, подмешанной в подарочные бутылки с пивом из Великобритании.
"По результатам исследований изъятых бутылок установлено, что в пиве содержалась смесь высокотоксичных отравляющих веществ "колхицин" и "третбутилбициклофосфат" (аналог боевого отравляющего вещества VX нервно-паралитического действия, запрещен Конвенцией о химическом оружии 1993 года) британского производства, которая при употреблении вызывает мучительную смерть в течение 20 минут", - говорится в сообщении.
Кадры задержания участника подготовки покушения на гендиректора оборонного предприятия в Белгороде - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
ФСБ сорвала покушение на гендиректора предприятия ОПК в Белгороде
5 августа, 09:47
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ФСБПроисшествия
 
 
