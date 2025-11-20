В ФСБ рассказали, каким ядом планировалось убить российского военного

"По результатам исследований изъятых бутылок установлено, что в пиве содержалась смесь высокотоксичных отравляющих веществ "колхицин" и "третбутилбициклофосфат" (аналог боевого отравляющего вещества VX нервно-паралитического действия, запрещен Конвенцией о химическом оружии 1993 года) британского производства, которая при употреблении вызывает мучительную смерть в течение 20 минут", - говорится в сообщении.