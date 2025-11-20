Рейтинг@Mail.ru
Финал чемпионата "Профессионалы" стартует в Санкт-Петербурге 29 ноября - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Профессионалы. Сделано в России - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Профессионалы. Сделано в России
 
16:04 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/final-2056351548.html
Финал чемпионата "Профессионалы" стартует в Санкт-Петербурге 29 ноября
Финал чемпионата "Профессионалы" стартует в Санкт-Петербурге 29 ноября - РИА Новости, 20.11.2025
Финал чемпионата "Профессионалы" стартует в Санкт-Петербурге 29 ноября
Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий стартует в... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T16:04:00+03:00
2025-11-20T16:04:00+03:00
профессионалы. сделано в россии
чемпионат «профессионалы»
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056350674_0:201:3071:1928_1920x0_80_0_0_56c170ab2ad0c28e374427989281b4f3.jpg
https://ria.ru/20251117/chempionat-2055535638.html
https://ria.ru/20251112/geoskan-2054467205.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056350674_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_13ee1229025e4ae9fdeea04b64b3ef2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чемпионат «профессионалы»
Профессионалы. Сделано в России, Чемпионат «Профессионалы»
Финал чемпионата "Профессионалы" стартует в Санкт-Петербурге 29 ноября

Финал чемпионата по 27 навыкам "Профессионалы" начнется в Петербурге 29 ноября

© Фото предоставлено пресс-службой Института развития профессионального образованияЛетающая робототехника
Летающая робототехника - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Института развития профессионального образования
Летающая робототехника
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий стартует в Санкт-Петербурге 29 ноября, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.
Соревновательная программа пройдет на площадке КВЦ "Экспофорум" и аэропорта Пулково по 27 компетенциям основной возрастной категории и по трем компетенциям категории "юниоры".
Чемпионат по профмастерству - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
"Базальт СПО" помогает создавать задания для чемпионата по профмастерству
17 ноября, 17:38
"Президент России Владимир Путин поставил перед нами стратегическую задачу – обеспечить кадровый суверенитет и технологическое лидерство России. В рамках федпроекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети" мы создаем условия для раскрытия потенциала молодежи. В этом нам помогает в том числе чемпионат "Профессионалы" – самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России", – прокомментировал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, его слова приводятся на официальном сайте российского правительства.
Он уточнил, что более 700 участников из регионов России и дружественных стран в Санкт-Петербурге продемонстрируют мастерство в ключевых для экономики компетенциях – от образования до инженерных технологий.
Ожидается, что на финал в Санкт-Петербург приедут более 5 тысяч человек, из них порядка 700 – участники соревновательной программы: школьники, студенты колледжей и техникумов, молодые специалисты профильной индустрии и представители иностранных государств.
"Ярким событием финала в Санкт-Петербурге станет чествование победителей и призеров 2025 года – самых талантливых ребят со всей страны, которые выбрали для себя востребованные специальности и доказали высочайший уровень профессионального мастерства. Чемпионатное движение уже насчитывает более миллиона участников и продолжает динамично расти, объединяя студентов колледжей и техникумов, их наставников и представителей индустрии", – отметил министр просвещения России Сергей Кравцов, его слова приводятся на официальном сайте Минпросвещения.
Он добавил, что эти соревнования имеют практическое значение: они помогают корректировать программы обучения в образовательных организациях, делать их актуальными для современной экономики. Каждый участник финала получит бесценный опыт и мощный импульс для профессионального развития, считает Кравцов.
Деловая программа чемпионата будет объединена темой "Всероссийское чемпионатное движение – экосистема лидеров профессионального мастерства". Для участников также предусмотрены мероприятия культурной и профориентационной программы. На площадке финала чемпионата будет развернута тематическая выставка.
"Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" – важнейшее событие в сфере профессионального образования и мастерства. Он дает участникам возможность продемонстрировать свои навыки, обменяться опытом и получить новые знания. Санкт-Петербург вновь стал столицей чемпионатного движения, здесь соберутся талантливые и целеустремленные конкурсанты. Для каждого чемпионат будет важным этапом в жизни, началом большого профессионального пути!" – подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, его слова приводятся на официальном сайте правительства России.
Торжественная церемония награждения победителей и призеров финала состоится 4 декабря.
Чемпионат "Профессионалы" – соревнования по профессиональному мастерству в России, он проходит по наиболее массовым и востребованным экономикой компетенциям. Участниками являются обучающиеся образовательных организаций по программам среднего профессионального образования (студенты организаций СПО) в категории "основная", школьники в возрасте от 14 лет (школьники) в категории "юниоры", а также представители предприятий и международные участники.
Организатор – Минпросвещения России при поддержке правительства Российской Федерации, федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
Санкт-Петербург – один из трех городов, принимающих в 2025 году финал чемпионата "Профессионалы". В мае состоялся финал в Нижнем Новгороде по компетенциям креативных индустрий и ИТ. В августе в Калуге прошел финал, на котором его участники демонстрировали мастерство в промышленных компетенциях.
Геоскан: победители Профессионалов могут работать у партнеров движения - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
"Геоскан": победители "Профессионалов" могут работать у партнеров движения
12 ноября, 13:50
 
Профессионалы. Сделано в РоссииЧемпионат «Профессионалы»
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала