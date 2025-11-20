Финал чемпионата "Профессионалы" стартует в Санкт-Петербурге 29 ноября

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий стартует в Санкт-Петербурге 29 ноября, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.

Соревновательная программа пройдет на площадке КВЦ "Экспофорум" и аэропорта Пулково по 27 компетенциям основной возрастной категории и по трем компетенциям категории "юниоры".

"Президент России Владимир Путин поставил перед нами стратегическую задачу – обеспечить кадровый суверенитет и технологическое лидерство России. В рамках федпроекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети" мы создаем условия для раскрытия потенциала молодежи. В этом нам помогает в том числе чемпионат "Профессионалы" – самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России", – прокомментировал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, его слова приводятся на официальном сайте российского правительства.

Он уточнил, что более 700 участников из регионов России и дружественных стран в Санкт-Петербурге продемонстрируют мастерство в ключевых для экономики компетенциях – от образования до инженерных технологий.

Ожидается, что на финал в Санкт-Петербург приедут более 5 тысяч человек, из них порядка 700 – участники соревновательной программы: школьники, студенты колледжей и техникумов, молодые специалисты профильной индустрии и представители иностранных государств.

"Ярким событием финала в Санкт-Петербурге станет чествование победителей и призеров 2025 года – самых талантливых ребят со всей страны, которые выбрали для себя востребованные специальности и доказали высочайший уровень профессионального мастерства. Чемпионатное движение уже насчитывает более миллиона участников и продолжает динамично расти, объединяя студентов колледжей и техникумов, их наставников и представителей индустрии", – отметил министр просвещения России Сергей Кравцов, его слова приводятся на официальном сайте Минпросвещения.

Он добавил, что эти соревнования имеют практическое значение: они помогают корректировать программы обучения в образовательных организациях, делать их актуальными для современной экономики. Каждый участник финала получит бесценный опыт и мощный импульс для профессионального развития, считает Кравцов.

Деловая программа чемпионата будет объединена темой "Всероссийское чемпионатное движение – экосистема лидеров профессионального мастерства". Для участников также предусмотрены мероприятия культурной и профориентационной программы. На площадке финала чемпионата будет развернута тематическая выставка.

"Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" – важнейшее событие в сфере профессионального образования и мастерства. Он дает участникам возможность продемонстрировать свои навыки, обменяться опытом и получить новые знания. Санкт-Петербург вновь стал столицей чемпионатного движения, здесь соберутся талантливые и целеустремленные конкурсанты. Для каждого чемпионат будет важным этапом в жизни, началом большого профессионального пути!" – подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, его слова приводятся на официальном сайте правительства России.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров финала состоится 4 декабря.

Чемпионат "Профессионалы" – соревнования по профессиональному мастерству в России, он проходит по наиболее массовым и востребованным экономикой компетенциям. Участниками являются обучающиеся образовательных организаций по программам среднего профессионального образования (студенты организаций СПО) в категории "основная", школьники в возрасте от 14 лет (школьники) в категории "юниоры", а также представители предприятий и международные участники.

Организатор – Минпросвещения России при поддержке правительства Российской Федерации, федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.