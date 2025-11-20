Во Франции предупредили об опасном шаге ЕС из-за плана США по Украине

ПАРИЖ, 20 ноя - РИА Новости. Новый план США по урегулированию конфликта на Украине приведет к очередному витку эскалации со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и ЕС в этом вопросе, заявил в четверг лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации сообщал, что спецпосланник США Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер участвовали в разработке нового плана США по урегулированию на Украине.
"Великолепный мирный план от администрации (президента) Трампа по прекращению боевых действий между Россией и Украиной! Среди его пунктов: "запрет на присутствие иностранных войск на Украине". Это - катастрофа для Макрона и ЕС, которые хотели развернуть (войска - ред.) своей "коалиции желающих"... Таким образом, с учетом этого мирного плана, следует ожидать... дальнейшей эскалации со стороны Макрона и ЕС, которые стремятся избежать мира любой ценой!", - написал политик на своей странице в социальной сети Х.
Филиппо также обрушился с критикой на начальника генерального штаба вооруженных сил Франции генерала Фабьена Мандона. Политик заявил, что "безумная речь (Мандона - ред.) о гибели французских детей, воюющих за Украину", уже является частью кампании по эскалации. Филиппо предположил, что генералу было известно о скором появлении плана США по Украине.
Ранее Мандон заявил, что Франция должна быть готова "терять своих детей" и "страдать экономически" для сдерживания угрозы, якобы исходящей от России.
Помимо этого, Филиппо вновь призвал к скорейшему прекращению боевых действий на Украине и анонсировал проведение "национального марша за мир" 13 декабря в Париже.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.