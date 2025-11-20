Во Франции предупредили об опасном шаге ЕС из-за плана США по Украине

ПАРИЖ, 20 ноя - РИА Новости. Новый план США по урегулированию конфликта на Украине приведет к очередному витку эскалации со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и ЕС в этом вопросе, заявил в четверг лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.