ЕС и Киев не представляют последствий отказа от плана США, пишет Bloomberg

"Украинские и европейские официальные лица не знают... что произойдет, если Киев откажется от них (предложений США - ред.)... Они обеспокоены тем, что Киев может столкнуться с дальнейшими наносящими ущерб требованиями, не получая надежные гарантии безопасности взамен", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.