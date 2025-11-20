ЕС и Киев не представляют последствий отказа от плана США, пишет Bloomberg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Европа и Украина не знают, какие последствия ожидают Киев при отказе от американского плана по урегулированию украинского конфликта, и обеспокоены тем, что он не получит надежных гарантий безопасности, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Украинские и европейские официальные лица не знают... что произойдет, если Киев откажется от них (предложений США - ред.)... Они обеспокоены тем, что Киев может столкнуться с дальнейшими наносящими ущерб требованиями, не получая надежные гарантии безопасности взамен", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.