Рейтинг@Mail.ru
ЕС и Киев не представляют последствий отказа от плана США, пишет Bloomberg - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/evropa-2056369464.html
ЕС и Киев не представляют последствий отказа от плана США, пишет Bloomberg
ЕС и Киев не представляют последствий отказа от плана США, пишет Bloomberg - РИА Новости, 20.11.2025
ЕС и Киев не представляют последствий отказа от плана США, пишет Bloomberg
Европа и Украина не знают, какие последствия ожидают Киев при отказе от американского плана по урегулированию украинского конфликта, и обеспокоены тем, что он... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T17:18:00+03:00
2025-11-20T17:18:00+03:00
в мире
киев
украина
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg
https://ria.ru/20251120/ukraina-2056247339.html
https://ria.ru/20251120/zakharova-2056196520.html
киев
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ef5871f374416c39b0318098e89d1b0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, сша
В мире, Киев, Украина, США
ЕС и Киев не представляют последствий отказа от плана США, пишет Bloomberg

Bloomberg: Европа и Украина не знают, как отказ от плана США повлияет на Киев

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Европа и Украина не знают, какие последствия ожидают Киев при отказе от американского плана по урегулированию украинского конфликта, и обеспокоены тем, что он не получит надежных гарантий безопасности, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на европейского чиновника писало о том, что план США по урегулированию конфликта на Украине, вероятно, столкнется с жестким сопротивлением в Киеве и Европе.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Сийярто обратился к ЕС из-за коррупционного скандала на Украине
Вчера, 11:43
"Украинские и европейские официальные лица не знают... что произойдет, если Киев откажется от них (предложений США - ред.)... Они обеспокоены тем, что Киев может столкнуться с дальнейшими наносящими ущерб требованиями, не получая надежные гарантии безопасности взамен", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Захарова объяснила, почему Украина не вступит в ЕС
Вчера, 08:35
 
В миреКиевУкраинаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала