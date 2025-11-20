На Западе рассказали об отчаянии Европы из-за риска войны с Россией

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Европе постоянно заявляют об угрозе войны с Россией и подготовке к будущему конфликту, полагаясь на поддержку США, но Вашингтон вряд ли станет вмешиваться, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала.
"В Европе все кричат об угрозе войны с Россией. Но нужно задать себе вопрос: не позерство ли это? Может быть, это просто бравада отчаявшихся европейцев, чтобы скрыть собственное катастрофическое положение? <…> У Европы нет денег, чтобы воевать с Россией. Британия разорена, Франция разорена, Германия испытывает финансовые трудности, вся Европа испытывает трудности. <…> У Европы нет достаточного человеческого ресурса. У нее нет и вооружения — арсеналы практически пусты", — отметил эксперт.
При этом он выразил скепсис в отношении того, что в случае кризиса США придут европейцам на помощь.
"Существует мнение, что если у Европы все станет совсем плохо, США должны будут вмешаться. Я не верю, что США снова вмешаются. Они уже достаточно настрадались от участия в европейских войнах. Им надоело участвовать в европейских войнах и авантюрах", — добавил Крук.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
