На Западе рассказали об отчаянии Европы из-за риска войны с Россией

"Существует мнение, что если у Европы все станет совсем плохо, США должны будут вмешаться. Я не верю, что США снова вмешаются. Они уже достаточно настрадались от участия в европейских войнах. Им надоело участвовать в европейских войнах и авантюрах", — добавил Крук.