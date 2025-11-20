Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Украины назвал действия главы офиса Зеленского неправомерными - РИА Новости, 20.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:24 20.11.2025
Экс-премьер Украины назвал действия главы офиса Зеленского неправомерными
Экс-премьер Украины назвал действия главы офиса Зеленского неправомерными
Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак давал главе СБУ указания задержать следователей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), что... РИА Новости, 20.11.2025
https://ria.ru/20251117/rada-2055444242.html
https://ria.ru/20251119/ukraina-2056012234.html
в мире, украина, тимур миндич, владимир зеленский, андрей ермак, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, служба безопасности украины, дело миндича
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Тимур Миндич, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Служба безопасности Украины, Дело Миндича
Экс-премьер Украины назвал действия главы офиса Зеленского неправомерными

Азаров: Ермак неправомерно давал указания главе СБУ задержать следователей НАБУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Андрей Ермак . Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак давал главе СБУ указания задержать следователей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), что является неправомерным действием, заявил в интервью РИА Новости бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
"Сейчас из тех записей на пленках, которые предъявило Национальное антикоррупционное бюро, ясно, что он (Ермак - ред.) давал команды председателю службы безопасности, генеральному прокурору и другим силовикам задерживать следователей НАБУ, произвести у них обыски. То есть он совершал заведомо неправомерное действие. Он не имеет таких полномочий, такие команды отдавать, как, кстати, и Зеленский", - заявил Азаров.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Раде раскрыли, какой псевдоним мог быть у Ермака в деле о коррупции
17 ноября, 13:17
На основе всех этих незаконных действий со стороны Ермака, НАБУ может возбудить против него уголовное дело о превышении должностных полномочий, считает Азаров. Однако решатся ли на это члены антикоррупционного бюро, пока не ясно, отметил он.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
СМИ узнали, в каком случае Зеленский уволит Ермака
Вчера, 14:17
 
