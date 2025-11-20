В ЕС заявили, что обсуждают возможность подготовки палестинской полиции

БРЮССЕЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС заявила, что Евросоюз обсуждает возможность возглавить подготовку палестинской полиции и варианты расширения европейской миссии по мониторингу КПП на границах сектора Газа.
"Мир зависит от того, чтобы ХАМАС больше не играл никакой роли, но также - от участия международных партнеров. Сотрудники ЕС уже работают в координационном центре, уделяя внимание гуманитарным и вопросам безопасности. А сегодня министры (иностранных дел - ред.) обсудили варианты расширения европейской миссии по мониторингу КПП на границе в Рафах до других пунктов пропуска. Мы также обсуждали возможность того, что миссия поддержки полиции ЕС возглавит подготовку палестинской полиции. Я приветствую то, что Франция пообещала направить сто сотрудников полиции для этой миссии", - сказала она.
Ранее Совбез ООН принял предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. В то же время в палестинском движении ХАМАС заявили, что резолюция "не отвечает требованиям палестинского народа". В поддержку документа выступили 13 членов Совбеза из 15, воздержались только Россия и КНР.
План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов, исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие израильские официальные лица почти в каждом заявлении по сектору Газа напоминают, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
Как заявляли РИА Новости председатель исполнительного комитета Палестинского национального движения Халед Абдельмаджид и генеральный секретарь Фронта освобождения Палестины (ФОП) Юсеф аль-Макдах, резолюция Вашингтона по вопросу управления сектором Газа представляет угрозу палестинскому вопросу, она направлена на отделение сектора Газа от Западного берега, что подрывает единство палестинских территорий и угрожает национальным правам палестинцев.