В ЕС заявили, что обсуждают возможность подготовки палестинской полиции

БРЮССЕЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС заявила, что Евросоюз обсуждает возможность возглавить подготовку палестинской полиции и варианты расширения европейской миссии по мониторингу КПП на границах сектора Газа.