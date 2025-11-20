Рейтинг@Mail.ru
20.11.2025
В ЕС заявили, что обсуждают возможность подготовки палестинской полиции
Глава евродипломатии Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС заявила, что Евросоюз обсуждает возможность возглавить подготовку палестинской полиции и... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T20:57:00+03:00
2025-11-20T20:57:00+03:00
в мире, сша, израиль, рафах (провинция), дональд трамп, кайя каллас, биньямин нетаньяху, евросоюз, хамас, оон
В мире, США, Израиль, Рафах (провинция), Дональд Трамп, Кайя Каллас, Биньямин Нетаньяху, Евросоюз, ХАМАС, ООН
В ЕС заявили, что обсуждают возможность подготовки палестинской полиции

Каллас: ЕС обсуждает возможность возглавить подготовку палестинской полиции

Глава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС заявила, что Евросоюз обсуждает возможность возглавить подготовку палестинской полиции и варианты расширения европейской миссии по мониторингу КПП на границах сектора Газа.
"Мир зависит от того, чтобы ХАМАС больше не играл никакой роли, но также - от участия международных партнеров. Сотрудники ЕС уже работают в координационном центре, уделяя внимание гуманитарным и вопросам безопасности. А сегодня министры (иностранных дел - ред.) обсудили варианты расширения европейской миссии по мониторингу КПП на границе в Рафах до других пунктов пропуска. Мы также обсуждали возможность того, что миссия поддержки полиции ЕС возглавит подготовку палестинской полиции. Я приветствую то, что Франция пообещала направить сто сотрудников полиции для этой миссии", - сказала она.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Ранее Совбез ООН принял предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. В то же время в палестинском движении ХАМАС заявили, что резолюция "не отвечает требованиям палестинского народа". В поддержку документа выступили 13 членов Совбеза из 15, воздержались только Россия и КНР.
План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов, исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие израильские официальные лица почти в каждом заявлении по сектору Газа напоминают, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
Как заявляли РИА Новости председатель исполнительного комитета Палестинского национального движения Халед Абдельмаджид и генеральный секретарь Фронта освобождения Палестины (ФОП) Юсеф аль-Макдах, резолюция Вашингтона по вопросу управления сектором Газа представляет угрозу палестинскому вопросу, она направлена на отделение сектора Газа от Западного берега, что подрывает единство палестинских территорий и угрожает национальным правам палестинцев.
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Посол Палестины в Австрии отметил роль России в палестинском примирении
19 ноября, 04:39
 
В мире, США, Израиль, Рафах (провинция), Дональд Трамп, Кайя Каллас, Биньямин Нетаньяху, Евросоюз, ХАМАС, ООН
 
 
