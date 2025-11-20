ЕС плохо принял новость о мирном плане по Украине, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 20 ноя - РИА Новости. Европейские политики дали понять, что по-прежнему хотят подорвать процесс урегулирования на Украине, в штыки приняв новость о разработке некоего мирного плана, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

По его словам, европейские политики "по-прежнему не хотят мира и сделают всё возможное, чтобы помешать заключению мирного соглашения".