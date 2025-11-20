Рейтинг@Mail.ru
ЕС препятствует любым попыткам России защищать свои активы, заявили в ГД - РИА Новости, 20.11.2025
12:47 20.11.2025
ЕС препятствует любым попыткам России защищать свои активы, заявили в ГД
ЕС препятствует любым попыткам России защищать свои права на суверенные активы, в том числе в судебном порядке, говорится в обращении Госдумы к премьер-министру РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T12:47:00+03:00
2025-11-20T12:47:00+03:00
россия, михаил мишустин, евросоюз, госдума рф, санкции в отношении россии
Россия, Михаил Мишустин, Евросоюз, Госдума РФ, Санкции в отношении России
ЕС препятствует любым попыткам России защищать свои активы, заявили в ГД

Госдума: ЕС препятствует любым попыткам России защищать свои активы

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза в Брюсселе
Флаг Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. ЕС препятствует любым попыткам России защищать свои права на суверенные активы, в том числе в судебном порядке, говорится в обращении Госдумы к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
"Действие 17 соглашений со странами - членами Европейского союза о поощрении и взаимной защите капиталовложений, по сути, прекращено в одностороннем порядке. При этом делается все, чтобы воспрепятствовать любым попыткам России защищать свои права, в том числе в судебном порядке", - говорится в обращении.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Набиуллина рассказала о разблокировке замороженных активов россиян
9 апреля, 14:58
 
РоссияМихаил МишустинЕвросоюзГосдума РФСанкции в отношении России
 
 
