"Введут войска". В США раскрыли план против России из-за поражения Украины
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости.
Все заявления о вводе войск НАТО на Украину сводятся к тому, что они там могут оказаться только после прекращения огня и при американской поддержке, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире
YouTube-канала.
"Никто в НАТО сейчас не говорит о том, чтобы отправлять войска на Украину. Все сценарии предполагают, что в эту страну введут войска только после прекращения огня. Но даже тогда есть серьезная оговорка, потому что Европа не отправит войска на Украину без поддержки Америки, а Америка этого не поддержит", — сказал эксперт.
Также он отметил, что стремление стран ЕС разместить свои контингенты на Украине противоречит позиции не только США, но и России, неоднократно заявлявшей, что ей нужно не прекращение огня, а долгосрочный мир, который можно заключить, устранив коренные причины конфликта.
В России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран — членов НАТО на Украине неприемлем и чреват резкой эскалацией. Москва называла заявления о возможной отправке контингента подстрекательством к продолжению боевых действий.