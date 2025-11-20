"Введут войска". В США раскрыли план против России из-за поражения Украины

"Никто в НАТО сейчас не говорит о том, чтобы отправлять войска на Украину. Все сценарии предполагают, что в эту страну введут войска только после прекращения огня. Но даже тогда есть серьезная оговорка, потому что Европа не отправит войска на Украину без поддержки Америки, а Америка этого не поддержит", — сказал эксперт.