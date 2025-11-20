Рейтинг@Mail.ru
"Введут войска". В США раскрыли план против России из-за поражения Украины - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:34 20.11.2025 (обновлено: 09:57 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/es-2056174811.html
"Введут войска". В США раскрыли план против России из-за поражения Украины
"Введут войска". В США раскрыли план против России из-за поражения Украины - РИА Новости, 20.11.2025
"Введут войска". В США раскрыли план против России из-за поражения Украины
Все заявления о вводе войск НАТО на Украину сводятся к тому, что они там могут оказаться только после прекращения огня и при американской поддержке, заявил... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T03:34:00+03:00
2025-11-20T09:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
нато
украина
в мире
сша
америка
евросоюз
скотт риттер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025521101_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_664a7bddd88b27fe457c7f97c26ee82c.jpg
https://ria.ru/20251119/kiev-2055744046.html
https://ria.ru/20251118/voyna-2055558378.html
украина
сша
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025521101_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_1f9b167573ec060d628508e4daf9382c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нато, украина, в мире, сша, америка, евросоюз, скотт риттер
Специальная военная операция на Украине, НАТО, Украина, В мире, США, Америка, Евросоюз, Скотт Риттер
"Введут войска". В США раскрыли план против России из-за поражения Украины

Риттер: ЕС не отправит войска на Украину до завершения войны и без поддержки США

© AP Photo / Markus SchreiberСаммит НАТО в Гааге
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Саммит НАТО в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Все заявления о вводе войск НАТО на Украину сводятся к тому, что они там могут оказаться только после прекращения огня и при американской поддержке, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Никто в НАТО сейчас не говорит о том, чтобы отправлять войска на Украину. Все сценарии предполагают, что в эту страну введут войска только после прекращения огня. Но даже тогда есть серьезная оговорка, потому что Европа не отправит войска на Украину без поддержки Америки, а Америка этого не поддержит", — сказал эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Киев не дотянет до весны: в США пытаются спасти рядового Трампа
Вчера, 08:00
Также он отметил, что стремление стран ЕС разместить свои контингенты на Украине противоречит позиции не только США, но и России, неоднократно заявлявшей, что ей нужно не прекращение огня, а долгосрочный мир, который можно заключить, устранив коренные причины конфликта.
В России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран — членов НАТО на Украине неприемлем и чреват резкой эскалацией. Москва называла заявления о возможной отправке контингента подстрекательством к продолжению боевых действий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Последнее мирное лето: Россия и Китай готовы к войне
18 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеНАТОУкраинаВ миреСШААмерикаЕвросоюзСкотт Риттер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала