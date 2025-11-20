Рейтинг@Mail.ru
Ермаку не избежать отставки из-за скандала на Украине, пишет FT - РИА Новости, 20.11.2025
16:31 20.11.2025
Ермаку не избежать отставки из-за скандала на Украине, пишет FT
Ермаку не избежать отставки из-за скандала на Украине, пишет FT - РИА Новости, 20.11.2025
Ермаку не избежать отставки из-за скандала на Украине, пишет FT
Отставка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики на Украине представляется неизбежной, пишет газета... РИА Новости, 20.11.2025
в мире, украина, киев, тимур миндич, андрей ермак, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Тимур Миндич, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины
Ермаку не избежать отставки из-за скандала на Украине, пишет FT

FT: отставка главы офиса Зеленского Ермака на фоне скандала на Украине неизбежна

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Отставка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики на Украине представляется неизбежной, пишет газета Financial Times.
Отмечается, что предпринятых Киевом в свете скандала мер оказалось недостаточно, граждане Украины подозревают, что режим мог что-то скрыть от них. По мнению издания, в дальнейшем Зеленскому придется изменить способ управления.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Залужный на фоне скандала на Украине отказал Ермаку во встрече, пишут СМИ
Вчера, 14:08
"Это потребует очищения его... офиса и увольнение советников, связанных со злоупотреблениями. Избавление от Ермака... кажется неизбежным", - указано в статье.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
СМИ узнали, в каком случае Зеленский уволит Ермака
19 ноября, 14:17
 
В миреУкраинаКиевТимур МиндичАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада Украины
 
 
