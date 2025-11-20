Рейтинг@Mail.ru
В Ереване участники акции в поддержку политзаключенных дошли до здания суда
17:40 20.11.2025 (обновлено: 17:46 20.11.2025)
В Ереване участники акции в поддержку политзаключенных дошли до здания суда
в мире, армения, ереван
В мире, Армения, Ереван
В Ереване участники акции в поддержку политзаключенных дошли до здания суда

ЕРЕВАН, 20 ноя - РИА Новости. Участники шествия в поддержку политзаключенных дошли до здания суда в Ереване, где проходит заседание по делу противника премьера Армении Никола Пашиняна архиепископа Баграта Галстаняна и его сторонников, передает корреспондент РИА Новости.
Шествие стартовало в четверг от здания генпрокуратуры. Протестующие держат фотографии находящихся в заключении оппозиционеров, скандируя: "Свобода".
В ходе акции депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Гегам Манукян призвал правоохранителей не нарушать закон, преследуя оппозиционеров, предупредив об ответственности в будущем за противоправные действия.
Участники акции, в которой принимают участие несколько сотен человек, требуют прекратить политические преследования, обеспечить безопасность судебной системы и освободить всех политзаключенных.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Власти Армении ничего не добьются репрессиями, заявил Карапетян
19 ноября, 16:59
 
В мире Армения Ереван
 
 
