https://ria.ru/20251120/erevan-2056383347.html
В Ереване участники акции в поддержку политзаключенных дошли до здания суда
В Ереване участники акции в поддержку политзаключенных дошли до здания суда - РИА Новости, 20.11.2025
В Ереване участники акции в поддержку политзаключенных дошли до здания суда
Участники шествия в поддержку политзаключенных дошли до здания суда в Ереване, где проходит заседание по делу противника премьера Армении Никола Пашиняна... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T17:40:00+03:00
2025-11-20T17:40:00+03:00
2025-11-20T17:46:00+03:00
в мире
армения
ереван
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056384415_0:198:1197:871_1920x0_80_0_0_26571f21991cf77dacbc1f1e4fa80ae5.jpg
https://ria.ru/20251119/karapetyan-2056066166.html
армения
ереван
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056384415_0:0:1197:897_1920x0_80_0_0_07215f7f9d11e2ff539b7792eaca1ae6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, ереван
В Ереване участники акции в поддержку политзаключенных дошли до здания суда
В Ереване участники шествия в поддержку политзаключенных дошли до здания суда
ЕРЕВАН, 20 ноя - РИА Новости. Участники шествия в поддержку политзаключенных дошли до здания суда в Ереване, где проходит заседание по делу противника премьера Армении Никола Пашиняна архиепископа Баграта Галстаняна и его сторонников, передает корреспондент РИА Новости.
Шествие стартовало в четверг от здания генпрокуратуры. Протестующие держат фотографии находящихся в заключении оппозиционеров, скандируя: "Свобода".
В ходе акции депутат парламента от оппозиционной фракции "Армения" Гегам Манукян призвал правоохранителей не нарушать закон, преследуя оппозиционеров, предупредив об ответственности в будущем за противоправные действия.
Участники акции, в которой принимают участие несколько сотен человек, требуют прекратить политические преследования, обеспечить безопасность судебной системы и освободить всех политзаключенных.