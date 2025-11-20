https://ria.ru/20251120/erevan-2056339474.html
В Ереване началась акция в поддержку политзаключенных
Участники акции в поддержку политзаключенных начали в четверг шествие по улицам Еревана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.11.2025
