Рейтинг@Mail.ru
Платформа "Мой экспорт" оказывает поддержку отечественным компаниям - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/eksport-2056337561.html
Платформа "Мой экспорт" оказывает поддержку отечественным компаниям
Платформа "Мой экспорт" оказывает поддержку отечественным компаниям - РИА Новости, 20.11.2025
Платформа "Мой экспорт" оказывает поддержку отечественным компаниям
В условиях растущей конкуренции на международных рынках и сложности регуляторных, логистических и финансовых требований доступ к квалифицированным консультациям РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T15:27:00+03:00
2025-11-20T15:27:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189305_0:282:3006:1973_1920x0_80_0_0_53a8b7d0a7f4e3dbd53aaf27ffdfb3e4.jpg
https://ria.ru/20251119/tsel-2056097552.html
https://ria.ru/20251119/reforma-2056074963.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189305_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_437502e3b6a1b3634855d9c911ccd138.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
Платформа "Мой экспорт" оказывает поддержку отечественным компаниям

Платформа "Мой экспорт" оказывает всестороннюю поддержку отечественным компаниям

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт", созданной АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип цифровой платформы "Мой экспорт", созданной АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В условиях растущей конкуренции на международных рынках и сложности регуляторных, логистических и финансовых требований доступ к квалифицированным консультациям становится критически важным для российских экспортеров, для всесторонней поддержки отечественных компаний Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) на своей цифровой платформе "Мой экспорт" активно развивает сервис "Профессионалы экспорта", сообщает центр.
"Эта инициатива объединяет аккредитованных РЭЦ экспертов с подтвержденной практикой и глубокой экспертизой в сопровождении экспортных проектов. Сервис предлагает 39 услуг по 9 ключевым направлениям, охватывающим весь цикл внешнеэкономической деятельности: от поиска покупателей и правовой поддержки до логистики, электронной торговли, аналитики, сертификации, таможенного администрирования и защиты интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Достижение национальной цели обсудили на тематической встрече, сообщил РЭЦ
19 ноября, 18:54
"Сервис "Профессионалы экспорта" позволяет предпринимателям действовать уверенно. Экспортеры получают проверенные решения, структурированный план выхода на зарубежные рынки и поддержку от поиска партнеров до сопровождения сделки. В сочетании с цифровыми инструментами платформы "Мой экспорт" это обеспечивает комплексную помощь, снижает риски и ускоряет процессы, что особенно важно для компаний, стремящихся к росту и устойчивому развитию на внешних рынках", - отмечает директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.
Получить экспертную консультацию через сервис "Профессионалы экспорта" просто: достаточно зарегистрироваться на платформе "Мой экспорт", выбрать услугу, описать запрос и отправить заявку. Удобный интерфейс позволяет легко отслеживать статус и историю взаимодействия.
Компании, уже воспользовавшиеся сервисом, отмечают сокращение логистических расходов, оптимизацию экспортных операций и успешное расширение присутствия на зарубежных рынках, в частности в Азии и на Ближнем Востоке.
Отдельным преимуществом сервиса является доступность ряда услуг, предоставляемых с использованием мер государственной поддержки.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
Города мира. Астана - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Российским экспортерам нужно учесть изменения налоговой реформы Казахстана
19 ноября, 17:34
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала