Платформа "Мой экспорт" оказывает поддержку отечественным компаниям

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В условиях растущей конкуренции на международных рынках и сложности регуляторных, логистических и финансовых требований доступ к квалифицированным консультациям становится критически важным для российских экспортеров, для всесторонней поддержки отечественных компаний Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) на своей цифровой платформе "Мой экспорт" активно развивает сервис "Профессионалы экспорта", сообщает центр.

"Эта инициатива объединяет аккредитованных РЭЦ экспертов с подтвержденной практикой и глубокой экспертизой в сопровождении экспортных проектов. Сервис предлагает 39 услуг по 9 ключевым направлениям, охватывающим весь цикл внешнеэкономической деятельности: от поиска покупателей и правовой поддержки до логистики, электронной торговли, аналитики, сертификации, таможенного администрирования и защиты интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении.

"Сервис "Профессионалы экспорта" позволяет предпринимателям действовать уверенно. Экспортеры получают проверенные решения, структурированный план выхода на зарубежные рынки и поддержку от поиска партнеров до сопровождения сделки. В сочетании с цифровыми инструментами платформы "Мой экспорт" это обеспечивает комплексную помощь, снижает риски и ускоряет процессы, что особенно важно для компаний, стремящихся к росту и устойчивому развитию на внешних рынках", - отмечает директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.

Получить экспертную консультацию через сервис "Профессионалы экспорта" просто: достаточно зарегистрироваться на платформе "Мой экспорт", выбрать услугу, описать запрос и отправить заявку. Удобный интерфейс позволяет легко отслеживать статус и историю взаимодействия.

Компании, уже воспользовавшиеся сервисом, отмечают сокращение логистических расходов, оптимизацию экспортных операций и успешное расширение присутствия на зарубежных рынках, в частности в Азии и на Ближнем Востоке.

Отдельным преимуществом сервиса является доступность ряда услуг, предоставляемых с использованием мер государственной поддержки.