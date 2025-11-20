Рейтинг@Mail.ru
Силуанов рассказал о борьбе с теневым сектором в экономике
13:02 20.11.2025
Силуанов рассказал о борьбе с теневым сектором в экономике
россия, антон силуанов, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика, министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, Антон Силуанов, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Минфин РФ в 2026 году продолжит бороться с теневым сектором в экономике, делая упор на снижении доли наличных в обороте, мониторинге деятельности арендодателей и ответственности за использование и неиспользование контрольно-кассовой техники, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"В следующем году задача у нас стоит по снижению теневого серого сектора в экономике. Правительство и президент такие поручения дали. Нам необходимо будет отработать целый ряд мероприятий", - сказал Силуанов на расширенной коллегии Федеральной налоговой службы (ФНС).
В первую очередь, по его словам, необходимо "снижение доли наличных денег в обороте".
"Это наш инструмент ККТ - ответственность за использование ККТ и неиспользование, и более серьезный мониторинг тех арендодателей, которые сдают в аренду места для тех бизнесменов, которые осуществляют торговлю. Мы видим, что есть еще серый сектор в этом направлении. Поэтому есть над чем работать", - сказал Силуанов.
Заголовок открываемого материала