Силуанов рассказал о борьбе с теневым сектором в экономике

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Минфин РФ в 2026 году продолжит бороться с теневым сектором в экономике, делая упор на снижении доли наличных в обороте, мониторинге деятельности арендодателей и ответственности за использование и неиспользование контрольно-кассовой техники, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Это наш инструмент ККТ - ответственность за использование ККТ и неиспользование, и более серьезный мониторинг тех арендодателей, которые сдают в аренду места для тех бизнесменов, которые осуществляют торговлю. Мы видим, что есть еще серый сектор в этом направлении. Поэтому есть над чем работать", - сказал Силуанов.