МУС 28 ноября огласит вердикт по апелляции защиты экс-президента Филиппин - РИА Новости, 20.11.2025
20:35 20.11.2025 (обновлено: 21:08 20.11.2025)
МУС 28 ноября огласит вердикт по апелляции защиты экс-президента Филиппин
МУС 28 ноября огласит вердикт по апелляции защиты экс-президента Филиппин
в мире, филиппины, родриго дутерте, международный уголовный суд
В мире, Филиппины, Родриго Дутерте, Международный уголовный суд
МУС 28 ноября огласит вердикт по апелляции защиты экс-президента Филиппин

МУС 28 ноября огласит вердикт по апелляции защиты Дутерте

© AP Photo / Aaron FavilaРодриго Дутерте
Родриго Дутерте - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Aaron Favila
Родриго Дутерте. Архивное фото
ГААГА, 20 ноя - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) сообщил, что 28 ноября огласит вердикт по апелляции защиты бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте на отказ в его временном освобождении.
Ранее защита Дутерте подала апелляцию на решение Палаты предварительного производства I МУС об отказе в его временном освобождении.
Здание Международного уголовного суда в Гааге - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Три африканские страны объявили о выходе из Римского статута МУС
22 сентября, 23:37
"Решение по вышеуказанной апелляции будет вынесено на открытом судебном заседании в пятницу, 28 ноября 2025 года", - говорится в постановлении, которое инстанция распространила в четверг.
В октябре МУС отклонил ходатайство защиты о временном освобождении экс-президента Филиппин и оставил его под стражей.
Защита просила суд освободить Дутерте по гуманитарным соображениям. Адвокаты указывали, что риск побега подозреваемого исключен ввиду его физического и психологического состояния и что его освобождение не поставит под угрозу ход судебного разбирательства. МУС отверг эти доводы.
МУС отложил слушание, которое было назначено на 23 сентября, по утверждению обвинений против бывшего президента Филиппин после ходатайства защиты Дутерте об отсрочке разбирательства по причине того, что он не в состоянии предстать перед судом.
В конце сентября прокуроры МУС предъявили бывшему президенту Филиппин обвинения по трем пунктам в преступлениях против человечности.
Дутерте был доставлен из Филиппин в Нидерланды 12 марта по ордеру МУС и взят под стражу. На первом заседании по его делу 14 марта судья Юлия Моток заявила, что дата слушания по утверждению обвинений назначена на 23 сентября. Позднее суд сообщил, что подозреваемый после прохождения медицинского осмотра был помещен в следственный изолятор в Гааге.
Международный уголовный суд, базирующийся в Гааге, выдал ордер на арест бывшего президента Филиппин по обвинению в преступлениях против человечности, среди которых - убийства, предположительно, совершенные в республике в период с 1 ноября 2011 года по 16 марта 2019 года в контексте так называемой "войны с наркотиками".
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в студии Rai Studios. 7 октября 2025 года - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Мелони сообщила, что на нее подали иск в МУС
8 октября, 02:50
 
В миреФилиппиныРодриго ДутертеМеждународный уголовный суд
 
 
