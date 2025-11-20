Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:35 20.11.2025
В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 20.11.2025
В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона ВСУ
Два мирных жителя ранены в Шебекинском округе Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ по легковому автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 20.11.2025
В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона ВСУ

В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона ВСУ по машине

Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в Шебекинском округе Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ по легковому автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Глава региона в четверг сообщал, что мужчина и женщина пострадали в Грайворонском округе Белгородской области в результате ударов дронов ВСУ по автомобилям.
"Два мирных жителя пострадали от удара дрона по легковому автомобилю. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон атаковал автомобиль, вследствие чего ранены двое: у мужчины минно-взрывная травма, осколочные ранения головы и спины, у женщины минно-взрывная травма и баротравма. В Шебекинской ЦРБ им оказана помощь, для дальнейшего обследования и лечения они доставляются бригадой скорой в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что транспортное средство повреждено.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
