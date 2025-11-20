https://ria.ru/20251120/dron-2056458583.html
В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона ВСУ
Два мирных жителя ранены в Шебекинском округе Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ по легковому автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 20.11.2025
В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона ВСУ
