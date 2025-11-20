Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при ударах дронов ВСУ пострадали два человека
Специальная военная операция на Украине
 
18:03 20.11.2025
В Белгородской области при ударах дронов ВСУ пострадали два человека
Мужчина и женщина пострадали в Грайворонском округе Белгородской области в результате ударов дронов ВСУ по легковым автомобилям, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 20.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгород
белгородская область
В Белгородской области при ударах дронов ВСУ пострадали два человека

БЕЛГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали в Грайворонском округе Белгородской области в результате ударов дронов ВСУ по легковым автомобилям, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под атаками ВСУ Грайворонский округ. Ранены два мирных жителя. В селе Глотово движущийся легковой автомобиль атакован FPV-дроном. Ранена женщина. Она самостоятельно обратилась в Грайворонскую ЦРБ, где ей диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. После оказания помощи пострадавшая будет переведена в городскую больницу №2 города Белгорода. Автомобиль уничтожен огнём", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что второй пострадавший получил ранения от удара дрона по легковому автомобилю в селе Рождественка. У мужчины баротравма и осколочные ранения лица, для дальнейшего лечения и обследования он будет переведён в городскую больницу №2 города Белгорода, уточнил губернатор. Транспортное средство повреждено.
"В селе Мощеное FPV-дрон сдетонировал на территории частного домовладения — выбиты окна. Второй дрон ударил по частному дому, в результате чего повреждены остекление, фасад, крыша и забор. В селе Козинка вследствие сброса взрывного устройства с беспилотника разрушен частный дом", - подчеркнул глава области.
