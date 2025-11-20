В Белгородской области при ударах дронов ВСУ пострадали два человека

БЕЛГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали в Грайворонском округе Белгородской области в результате ударов дронов ВСУ по легковым автомобилям, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под атаками ВСУ Грайворонский округ. Ранены два мирных жителя. В селе Глотово движущийся легковой автомобиль атакован FPV-дроном. Ранена женщина. Она самостоятельно обратилась в Грайворонскую ЦРБ, где ей диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. После оказания помощи пострадавшая будет переведена в городскую больницу №2 города Белгорода . Автомобиль уничтожен огнём", - написал Гладков в своем Telegram -канале.

Он добавил, что второй пострадавший получил ранения от удара дрона по легковому автомобилю в селе Рождественка. У мужчины баротравма и осколочные ранения лица, для дальнейшего лечения и обследования он будет переведён в городскую больницу №2 города Белгорода, уточнил губернатор. Транспортное средство повреждено.