В Белгородской области при ударах дронов ВСУ пострадали два человека
В Белгородской области при ударах дронов ВСУ пострадали два человека
2025-11-20T18:03:00+03:00
В Белгородской области при ударах дронов ВСУ пострадали два человека
БЕЛГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали в Грайворонском округе Белгородской области в результате ударов дронов ВСУ по легковым автомобилям, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под атаками ВСУ
Грайворонский округ. Ранены два мирных жителя. В селе Глотово движущийся легковой автомобиль атакован FPV-дроном. Ранена женщина. Она самостоятельно обратилась в Грайворонскую ЦРБ, где ей диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. После оказания помощи пострадавшая будет переведена в городскую больницу №2 города Белгорода
. Автомобиль уничтожен огнём", - написал Гладков
в своем Telegram
-канале.
Он добавил, что второй пострадавший получил ранения от удара дрона по легковому автомобилю в селе Рождественка. У мужчины баротравма и осколочные ранения лица, для дальнейшего лечения и обследования он будет переведён в городскую больницу №2 города Белгорода, уточнил губернатор. Транспортное средство повреждено.
"В селе Мощеное FPV-дрон сдетонировал на территории частного домовладения — выбиты окна. Второй дрон ударил по частному дому, в результате чего повреждены остекление, фасад, крыша и забор. В селе Козинка вследствие сброса взрывного устройства с беспилотника разрушен частный дом", - подчеркнул глава области.