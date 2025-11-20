Рейтинг@Mail.ru
Мишустин открыл участок автодороги Донецк – Новоазовск – Седово
13:06 20.11.2025 (обновлено: 13:34 20.11.2025)
Мишустин открыл участок автодороги Донецк – Новоазовск – Седово
Мишустин открыл участок автодороги Донецк – Новоазовск – Седово
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в открытии участка автодороги Донецк – Новоазовск – Седово после капремонта
строительство, донецк, новоазовск, азовское море, михаил мишустин, общество
Строительство, Донецк, Новоазовск, Азовское море, Михаил Мишустин, Общество
Мишустин открыл участок автодороги Донецк – Новоазовск – Седово

Мишустин принял участие в открытии участка трассы Донецк — Новоазовск — Седово

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в открытии участка автодороги Донецк – Новоазовск – Седово после капремонта, передает корреспондент РИА Новости.
Мишустин посетил выставку "Транспорт России", которая проходит в московском Гостином Дворе. В рамках мероприятия в режиме видео-конференц-связи состоялась церемония ввода в эксплуатацию дорожных объектов, в том числе открытие участка ДонецкНовоазовск – Седово протяженностью более 100 км после капитального ремонта.
Дорога обеспечивает связь Донецка с побережьем Азовского моря, выход на федеральную трассу Р-280, подъезд к курортным территориям Новоазовского района.
Кроме того, Мишустину было доложено о реконструкции автомобильной дороги М-3 "Украина" в Московской и Калужской областях. Протяженность данного участка объекта составляет 20,9 км.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Пушилин рассказал о ремонте участка дороги, связывающей Макеевку и Донецк
17 ноября, 17:48
 
СтроительствоДонецкНовоазовскАзовское мореМихаил МишустинОбщество
 
 
