https://ria.ru/20251120/doroga-2056277095.html
Мишустин открыл участок автодороги Донецк – Новоазовск – Седово
Мишустин открыл участок автодороги Донецк – Новоазовск – Седово - РИА Новости, 20.11.2025
Мишустин открыл участок автодороги Донецк – Новоазовск – Седово
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в открытии участка автодороги Донецк – Новоазовск – Седово после капремонта, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T13:06:00+03:00
2025-11-20T13:06:00+03:00
2025-11-20T13:34:00+03:00
строительство
донецк
новоазовск
азовское море
михаил мишустин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056290547_0:206:3274:2048_1920x0_80_0_0_0fb4fb729245dc6abd3f3df5a78a37d9.jpg
https://ria.ru/20251117/pushilin-2055538197.html
донецк
новоазовск
азовское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056290547_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_79d76ccdeb9c054eec2258b6670aa179.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
строительство, донецк, новоазовск, азовское море, михаил мишустин, общество
Строительство, Донецк, Новоазовск, Азовское море, Михаил Мишустин, Общество
Мишустин открыл участок автодороги Донецк – Новоазовск – Седово
Мишустин принял участие в открытии участка трассы Донецк — Новоазовск — Седово