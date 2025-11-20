Юрист раскрыла, кому положена доплата за 25 лет стажа

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Дополнительные выплаты сотрудникам, которые проработали в определенных отраслях или компаниях продолжительный период времени, полагаются не всем и рассчитываются индивидуально, рассказала агентству “ Дополнительные выплаты сотрудникам, которые проработали в определенных отраслях или компаниях продолжительный период времени, полагаются не всем и рассчитываются индивидуально, рассказала агентству “ Прайм ” заместитель председателя совета директоров АО ХК “Сибирский деловой союз” Анастасия Горелкина.

“Доплаты связаны с политикой поощрения лояльности и сохранения кадров, а также с особенностями профессиональной деятельности в сферах, где длительный стаж часто сопровождается высокими нагрузками или специфическими условиями труда. В таких компаниях наличие 25-летнего стажа рассматривается как важный показатель опыта и устойчивости”, — пояснила она.

Доплаты бывают государственные и корпоративные. Первые распространяются на отдельные сферы, например, спасателей, пожарных, работников угольной промышленности. Вторые выплачивают сами компании за долгую работу. В обоих случаях стаж нужно подтвердить трудовой книжкой и прочими дополнительными документами.