Юрист раскрыла, кому положена доплата за 25 лет стажа
Юрист раскрыла, кому положена доплата за 25 лет стажа
Юрист раскрыла, кому положена доплата за 25 лет стажа
Дополнительные выплаты сотрудникам, которые проработали в определенных отраслях или компаниях продолжительный период времени, полагаются не всем и...
2025-11-20T02:12:00+03:00
2025-11-20T02:12:00+03:00
2025-11-20T02:12:00+03:00
общество
россия
деньги
зарплата
работа
анастасия горелкина
россия
ru-RU
Юрист раскрыла, кому положена доплата за 25 лет стажа
Юрист Горелкина: доплата за 25 лет стажа положена спасателям и пожарным
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости.
Дополнительные выплаты сотрудникам, которые проработали в определенных отраслях или компаниях продолжительный период времени, полагаются не всем и рассчитываются индивидуально, рассказала агентству “Прайм
” заместитель председателя совета директоров АО ХК “Сибирский деловой союз” Анастасия Горелкина.
“Доплаты связаны с политикой поощрения лояльности и сохранения кадров, а также с особенностями профессиональной деятельности в сферах, где длительный стаж часто сопровождается высокими нагрузками или специфическими условиями труда. В таких компаниях наличие 25-летнего стажа рассматривается как важный показатель опыта и устойчивости”, — пояснила она.
Доплаты бывают государственные и корпоративные. Первые распространяются на отдельные сферы, например, спасателей, пожарных, работников угольной промышленности. Вторые выплачивают сами компании за долгую работу. В обоих случаях стаж нужно подтвердить трудовой книжкой и прочими дополнительными документами.
Данные тщательно изучают работники Социального фонда или кадровые службы компаний, после чего выносится решение. Сумма доплат рассчитывается, исходя из оклада, особенностей условий труда, общего стажа и т.п. Она может значительно отличаться даже в пределах одной отрасли, заключила специалист.