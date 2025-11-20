Рейтинг@Mail.ru
Юрист раскрыла, кому положена доплата за 25 лет стажа - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:12 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/doplata-2056157141.html
Юрист раскрыла, кому положена доплата за 25 лет стажа
Юрист раскрыла, кому положена доплата за 25 лет стажа - РИА Новости, 20.11.2025
Юрист раскрыла, кому положена доплата за 25 лет стажа
Дополнительные выплаты сотрудникам, которые проработали в определенных отраслях или компаниях продолжительный период времени, полагаются не всем и... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T02:12:00+03:00
2025-11-20T02:12:00+03:00
общество
россия
деньги
зарплата
работа
анастасия горелкина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954267281_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f7c2866c79b6bbcdb66ca5f88345fff.jpg
https://ria.ru/20251118/kredit-2055597789.html
https://ria.ru/20251116/rubl-2055234479.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954267281_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_ec605118319275234bfdd762b01ac1ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, деньги, зарплата, работа, анастасия горелкина
Общество, Россия, Деньги, Зарплата, Работа, Анастасия Горелкина
Юрист раскрыла, кому положена доплата за 25 лет стажа

Юрист Горелкина: доплата за 25 лет стажа положена спасателям и пожарным

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Дополнительные выплаты сотрудникам, которые проработали в определенных отраслях или компаниях продолжительный период времени, полагаются не всем и рассчитываются индивидуально, рассказала агентству “Прайм” заместитель председателя совета директоров АО ХК “Сибирский деловой союз” Анастасия Горелкина.
“Доплаты связаны с политикой поощрения лояльности и сохранения кадров, а также с особенностями профессиональной деятельности в сферах, где длительный стаж часто сопровождается высокими нагрузками или специфическими условиями труда. В таких компаниях наличие 25-летнего стажа рассматривается как важный показатель опыта и устойчивости”, — пояснила она.
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Экономист объяснила, когда невыгодно досрочно закрывать кредит
18 ноября, 02:17
Доплаты бывают государственные и корпоративные. Первые распространяются на отдельные сферы, например, спасателей, пожарных, работников угольной промышленности. Вторые выплачивают сами компании за долгую работу. В обоих случаях стаж нужно подтвердить трудовой книжкой и прочими дополнительными документами.
Данные тщательно изучают работники Социального фонда или кадровые службы компаний, после чего выносится решение. Сумма доплат рассчитывается, исходя из оклада, особенностей условий труда, общего стажа и т.п. Она может значительно отличаться даже в пределах одной отрасли, заключила специалист.
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Экономист раскрыла, что сулит цифровой рубль обычным гражданам
16 ноября, 02:17
 
ОбществоРоссияДеньгиЗарплатаРаботаАнастасия Горелкина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала