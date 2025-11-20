Рейтинг@Mail.ru
Белый дом подтвердил встречу Зеленского с министром армии США - РИА Новости, 20.11.2025
22:15 20.11.2025 (обновлено: 23:01 20.11.2025)
Белый дом подтвердил встречу Зеленского с министром армии США
в мире, вашингтон (штат), сша, каролин левитт, владимир зеленский, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Вашингтон (штат), США, Каролин Левитт, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Представитель Белого дома Каролин Левитт подтвердила встречу Владимира Зеленского с министром армии США Дэниелом Дрисколлом, отметив, что по ее итогам министр был настроен оптимистично.
Ранее о соответствующей встрече сообщали украинские СМИ.
"Я знаю, что министр Дрисколл действительно встречался сегодня с... Зеленским. Мы говорили с ним (министром - ред.). После этой встречи он был настроен очень оптимистично", - сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В офисе Зеленского заявили, что он получил проект плана по урегулированию
