Белый дом подтвердил встречу Зеленского с министром армии США

ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Представитель Белого дома Каролин Левитт подтвердила встречу Владимира Зеленского с министром армии США Дэниелом Дрисколлом, отметив, что по ее итогам министр был настроен оптимистично.
Ранее о соответствующей встрече сообщали украинские СМИ.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.