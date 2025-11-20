Рейтинг@Mail.ru
Долина передала мошенникам сбережения, пишут СМИ - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
00:15 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/dolina-2056157596.html
Долина передала мошенникам сбережения, пишут СМИ
Долина передала мошенникам сбережения, пишут СМИ - РИА Новости, 20.11.2025
Долина передала мошенникам сбережения, пишут СМИ
Народная артистка России, певица Лариса Долина передала мошенникам, помимо средств от продажи квартиры, свои сбережения и заемные деньги, сообщил "Коммерсант". РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T00:15:00+03:00
2025-11-20T00:15:00+03:00
шоубиз
жилье
москва
россия
московская область (подмосковье)
лариса долина
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042232010_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2e37607735b7933ab5ada1e54ff317d.jpg
https://ria.ru/20251119/rossija-2055889727.html
https://ria.ru/20251110/dolina-2053855067.html
https://realty.ria.ru/20251119/dolina-2055974117.html
москва
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042232010_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dfdda16d586897a77b156f77ab2d9035.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, москва, россия, московская область (подмосковье), лариса долина, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московский городской суд, общество, мошенничество
Шоубиз, Жилье, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Лариса Долина, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Московский городской суд, Общество, Мошенничество
Долина передала мошенникам сбережения, пишут СМИ

Ъ: Долина передала мошенникам свои сбережения и заемные деньги

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Народная артистка России, певица Лариса Долина передала мошенникам, помимо средств от продажи квартиры, свои сбережения и заемные деньги, сообщил "Коммерсант".
Как передавал корреспондент РИА Новости, Долина приехала в Хамовнический суд Москвы давать показания по делу об афере с ее квартирой в среду. Допрос длился почти два часа. Судебное разбирательство прошло в закрытом режиме. Такое решение суд принял, поскольку певице и ее адвокату поступали угрозы убийством.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Адвокат раскрыл последствия дела Ларисы Долиной для России
Вчера, 03:38
«
"Народная артистка России Лариса Долина отдала мошенникам не только свои сбережения и деньги от продажи квартиры, но также заемные средства. Об этом потерпевшая певица заявила 19 ноября на процессе в Балашихинском горсуде", - говорится в материале газеты.
Кроме того, Долина подтвердила показания, которые она давала в рамках следствия, о том, что в прошлом году стала жертвой мошеннических действий.
Так, по данным "Коммерсанта", мошенники, выдавая себя за представителей Росфинмониторинга и ФСБ, убедили певицу, что злоумышленники хотят украсть ее деньги и взять на ее имя кредит под залог квартиры.
"Злоумышленники убедили артистку не только перевести ее сбережения на "безопасные счета", но и продать жилье… Сделка, убеждали ее "силовики", будет "фиктивной" и пройдет под их контролем. Они сагитировали Долину поучаствовать в "спецоперации" по поимке преступников", - добавляется в сообщении.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Долина при продаже квартиры считала, что участвует в "спецоперации"
10 ноября, 04:20
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Мосгорсуд признал это решение законным и отклонил апелляционную жалобу Лурье. Кассационный суд рассмотрит жалобу Лурье 27 ноября.
Ранее Долина сообщала, что оказалась жертвой мошенников, а на ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложен арест. В тексте искового заявления певица указывала, что на сделку она пошла, поскольку была введена в заблуждение третьими лицами.
По делу об афере с квартирой Долиной на скамье подсудимых находятся Андрей Основа, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Анжела Цырульникова. Им предъявлено обвинение в совершении мошенничества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере. В настоящее время уголовное дело в отношении них по существу рассматривает Балашихинский городской суд Московской области.
По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, со 2 апреля по 12 июля 2024 года совершили хищение путем обмана денежных средств на сумму 175,12 миллиона рублей. Они также лишили Долину права на квартиру в Ксеньинском переулке в центре Москвы рыночной стоимостью более 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 миллионов рублей.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Лариса Долина покинула суд по делу об афере с ее квартирой
Вчера, 12:27
 
ШоубизЖильеМоскваРоссияМосковская область (Подмосковье)Лариса ДолинаФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Московский городской судОбществоМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала