Долина передала мошенникам сбережения, пишут СМИ

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Народная артистка России, певица Лариса Долина передала мошенникам, помимо средств от продажи квартиры, свои сбережения и заемные деньги, сообщил "Коммерсант".

Как передавал корреспондент РИА Новости, Долина приехала в Хамовнический суд Москвы давать показания по делу об афере с ее квартирой в среду. Допрос длился почти два часа. Судебное разбирательство прошло в закрытом режиме. Такое решение суд принял, поскольку певице и ее адвокату поступали угрозы убийством.

« "Народная артистка России Лариса Долина отдала мошенникам не только свои сбережения и деньги от продажи квартиры, но также заемные средства. Об этом потерпевшая певица заявила 19 ноября на процессе в Балашихинском горсуде", - говорится в материале газеты.

Кроме того, Долина подтвердила показания, которые она давала в рамках следствия, о том, что в прошлом году стала жертвой мошеннических действий.

Так, по данным "Коммерсанта", мошенники, выдавая себя за представителей Росфинмониторинга ФСБ , убедили певицу, что злоумышленники хотят украсть ее деньги и взять на ее имя кредит под залог квартиры.

"Злоумышленники убедили артистку не только перевести ее сбережения на "безопасные счета", но и продать жилье… Сделка, убеждали ее "силовики", будет "фиктивной" и пройдет под их контролем. Они сагитировали Долину поучаствовать в "спецоперации" по поимке преступников", - добавляется в сообщении.

В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Мосгорсуд признал это решение законным и отклонил апелляционную жалобу Лурье. Кассационный суд рассмотрит жалобу Лурье 27 ноября.

Ранее Долина сообщала, что оказалась жертвой мошенников, а на ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложен арест. В тексте искового заявления певица указывала, что на сделку она пошла, поскольку была введена в заблуждение третьими лицами.

По делу об афере с квартирой Долиной на скамье подсудимых находятся Андрей Основа, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Анжела Цырульникова. Им предъявлено обвинение в совершении мошенничества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере. В настоящее время уголовное дело в отношении них по существу рассматривает Балашихинский городской суд Московской области