Экс-президент Молдавии отметил многолетние труды патриарха Кирилла
Религия
 
14:36 20.11.2025
Экс-президент Молдавии отметил многолетние труды патриарха Кирилла
Экс-президент Молдавии отметил многолетние труды патриарха Кирилла
Экс-президент Молдавии отметил многолетние труды патриарха Кирилла

КИШИНЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной соцпартии Игорь Додон отметил многолетние труды патриарха Московского и всея Руси Кирилла по укреплению церковного единства, которые служат важным ориентиром.
"Поздравляю Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем рождения. Ваши многолетние труды по укреплению церковного единства, сохранению духовных традиций и поддержке людей, ищущих опору в вере, служат важным ориентиром в непростое время. Пусть Господь и далее укрепляет Вас в этом ответственном и значимом служении", - написал Додон в своем Telegram-канале.
