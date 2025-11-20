В ДНР собирают доказательства преступлений Киева для будущего суда

ДОНЕЦК, 20 ноя – РИА Новости. Власти ДНР собирают доказательную базу, которая станет подспорьем на будущем процессе над военными преступниками киевского режима, заявила РИА Новости в 80-ю годовщину Нюрнбергского процесса омбудсмен региона Дарья Морозова.

"Я бы рекомендовала тем, кто сегодня обстреливает наши мирные города и отдает преступные приказы, крепко задуматься над тем, что ждет их в будущем. История циклична", - подытожила омбудсмен.