В ДНР собирают доказательства преступлений Киева для будущего суда

ДОНЕЦК, 20 ноя – РИА Новости. Власти ДНР собирают доказательную базу, которая станет подспорьем на будущем процессе над военными преступниками киевского режима, заявила РИА Новости в 80-ю годовщину Нюрнбергского процесса омбудсмен региона Дарья Морозова.
"Как и 80 лет назад, наш народ и наши защитники повторяют подвиг предков, ведут борьбу и освобождают наши земли от зла, стремящегося уничтожать, подавлять и разжигать ненависть. Мы победим вновь. И после победы будет новый справедливый миропорядок и новый трибунал над военными преступниками. Уже сейчас компетентными органами собрана и продолжает собираться доказательная база, которая станет серьезным подспорьем на будущем судебном процессе", - сказала Морозова.
Она добавила, что сегодня в Европе снова существует государственный режим, чья идеология построена на принципах нацизма, человеконенавистничества, насилия и террора, чье правительство забивает тюрьмы и подвалы инакомыслящими, преследует за религиозные убеждения, чья армия массово и намеренно истребляет мирное население, чьи солдаты гордятся своими преступлениями, зачастую даже не скрывая их, фиксируя на видео и выкладывая в открытом доступе.
"Я бы рекомендовала тем, кто сегодня обстреливает наши мирные города и отдает преступные приказы, крепко задуматься над тем, что ждет их в будущем. История циклична", - подытожила омбудсмен.
В четверг исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС.