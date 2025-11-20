В ДНР прокомментировали покушение на офицера Минобороны

ДОНЕЦК, 20 ноя – РИА Новости. Попытка отравить офицера МО РФ отражает плачевное положение ВСУ на фронте, заявил РИА Новости зампред правительства ДНР Кирилл Макаров.
Утром в четверг сотрудники ФСБ сообщили о предотвращении покушения на высокопоставленного офицера Минобороны по заданию украинских спецслужб. В ходе операции был задержан житель ДНР и по данным службы, мужчина связывался с представителем ГУР Минобороны Украины через Telegram. С помощью беспилотников ему доставили взрывчатку, которую он хранил у себя дома. Для покушения на офицера агенту передали две упаковки с бутылками британского пива. По результатам исследований, в них содержалась смесь высокотоксичных отравляющих веществ, которая при употреблении вызывает мучительную смерть в течение 20 минут. Пособника Украины поймали в момент передачи бутылок. Как он рассказал, представитель ГУР обещал ему за убийство 5 тысяч долларов.
"Задержание диверсанта, готовившего убийство офицера МО РФ с использованием британского яда — шаг противника, проигрывающего на фронте. Когда лондонские кураторы остаются без козырей на поле боя, они спускают в дело свой традиционный "аргумент" — яд. Отброшенный на расстояние, исключающее эффективные артиллерийские обстрелы Донецка, и столкнувшись с надежной защитой "Купола Донбасса" от его (противника – ред.) БПЛА, враг вернулся к "проверенным методам", - сказал Макаров.
По его словам, начиная с 2014 года тактика противника остается неизменной: вместо честного боя он использует хладнокровные убийства.
"Пока британские инструкторы учат ВСУ отступать, их химические лаборатории поставляют яды для ударов в спину… Победа будет за теми, кто защищает людей, а не за теми, кто торгует смертью из Лондона", - добавил зампред.
Он добавил, что подобное задержание злоумышленника доказывает силу бдительности сотрудников ФСБ и армии ВС РФ.
