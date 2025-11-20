Рейтинг@Mail.ru
В ДНР прокомментировали покушение на офицера Минобороны - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/dnr-2056254384.html
В ДНР прокомментировали покушение на офицера Минобороны
В ДНР прокомментировали покушение на офицера Минобороны - РИА Новости, 20.11.2025
В ДНР прокомментировали покушение на офицера Минобороны
Попытка отравить офицера МО РФ отражает плачевное положение ВСУ на фронте, заявил РИА Новости зампред правительства ДНР Кирилл Макаров. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T12:03:00+03:00
2025-11-20T12:03:00+03:00
в мире
россия
донецкая народная республика
украина
кирилл макаров
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056210852_2:0:1908:1072_1920x0_80_0_0_27a5eb65fc7f9ac28947a6e2311d0b65.jpg
https://ria.ru/20251120/svo-2056165976.html
https://ria.ru/20251120/zelenskiy-2056195776.html
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056210852_479:0:1908:1072_1920x0_80_0_0_7c2399396e6d9ccb634ba3cc9f81f472.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, донецкая народная республика, украина, кирилл макаров, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Кирилл Макаров, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram
В ДНР прокомментировали покушение на офицера Минобороны

Макаров: попытка отравить офицера Минобороны отражает плачевное положение ВСУ

© ЦОС ФСБ РоссииСотрудники ФСБ задержали жителя ДНР, готовившего покушение на высокопоставленного офицера Минобороны по заданию украинских спецслужб
Сотрудники ФСБ задержали жителя ДНР, готовившего покушение на высокопоставленного офицера Минобороны по заданию украинских спецслужб - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© ЦОС ФСБ России
Сотрудники ФСБ задержали жителя ДНР, готовившего покушение на высокопоставленного офицера Минобороны по заданию украинских спецслужб
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 20 ноя – РИА Новости. Попытка отравить офицера МО РФ отражает плачевное положение ВСУ на фронте, заявил РИА Новости зампред правительства ДНР Кирилл Макаров.
Утром в четверг сотрудники ФСБ сообщили о предотвращении покушения на высокопоставленного офицера Минобороны по заданию украинских спецслужб. В ходе операции был задержан житель ДНР и по данным службы, мужчина связывался с представителем ГУР Минобороны Украины через Telegram. С помощью беспилотников ему доставили взрывчатку, которую он хранил у себя дома. Для покушения на офицера агенту передали две упаковки с бутылками британского пива. По результатам исследований, в них содержалась смесь высокотоксичных отравляющих веществ, которая при употреблении вызывает мучительную смерть в течение 20 минут. Пособника Украины поймали в момент передачи бутылок. Как он рассказал, представитель ГУР обещал ему за убийство 5 тысяч долларов.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
"Забудьте о победе": в США заявили о поворотном моменте для России
Вчера, 01:57
"Задержание диверсанта, готовившего убийство офицера МО РФ с использованием британского яда — шаг противника, проигрывающего на фронте. Когда лондонские кураторы остаются без козырей на поле боя, они спускают в дело свой традиционный "аргумент" — яд. Отброшенный на расстояние, исключающее эффективные артиллерийские обстрелы Донецка, и столкнувшись с надежной защитой "Купола Донбасса" от его (противника – ред.) БПЛА, враг вернулся к "проверенным методам", - сказал Макаров.
По его словам, начиная с 2014 года тактика противника остается неизменной: вместо честного боя он использует хладнокровные убийства.
"Пока британские инструкторы учат ВСУ отступать, их химические лаборатории поставляют яды для ударов в спину… Победа будет за теми, кто защищает людей, а не за теми, кто торгует смертью из Лондона", - добавил зампред.
Он добавил, что подобное задержание злоумышленника доказывает силу бдительности сотрудников ФСБ и армии ВС РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
СМИ раскрыли, что США требуют от Зеленского
Вчера, 08:25
 
В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаКирилл МакаровВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Telegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала